Даша Астафьева случайно засветила голую грудь

Даша Астафьева / Instagram

Экс-модель PlayBoy Даша Астафьева после презентации своей новой песни Основной инстинкт снялась в очень горячей фотосессии в мастерской скульптора, где ее соблазнительный наряд позволил засветить интимные части тела.

Даша Астафьева снялась для фотографа Анастасии Фатеевой со скульптурами, среди которых также бюст симпатичного молодого человека.

Горячая Астафьева позировала для этой фотосессии в кремового цвета корсете с молнией спереди, туфлях на каблуках местами разорванных колготках и черных кружевных трусиках.

Образ получился весьма нежный и одновременно крайне соблазнительный.

Астафьева позировала как и в полный рост, демонстрирую длинные ноги, бедра и уругие ягодицы, так и крупным планом - выше пояса, и даже только лицо или часть лица.

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В итоге фотосессия вышла задумчивая, но одновременно вызывающая и сексуальная.

На одном из фото рядом с бюстом в римском стиле, которому Астафьева приложила ладонь ко рту, она повернулась боком так, что в твердом высоком корсете сбоку засветила голую грудь.

Не все фанаты заметили это, пришли в крайнее возбуждение от таких фото, которые, к слову опубликовала на своей странице в Instagram сама Анастасия Фатеева.

"Восхитительно", "3-е и 5-е фото просто шедевры!!!", "Очень красиво и со вкусом", "ох ждали", "Тот момент, когда фотографии рассказывают намного больше, чем тысячи простых слов. Одно удовольствие смотреть на эти кадры", - пишут в комментариях.

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