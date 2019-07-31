Любовник Лорак показал фотот с Каролиной 18+

31 июля 2019, 05:11

Любовник певицы Ани Лорак Егор Глеб опубликовал в сети интимное фото со своей возлюбленной.

Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Егор Глеб, с которым Ани Лорак стала встречаться после развода со своим мужем, опубликовал в сети трогательное фото, на котором целует свою девушку.

Вначале пара скрывала свою связь, но теперь любовник звезды не стесняется выкладывать в сеть даже интимные кадры.

На снимке четко видно силуэт Ани Лорак. Егор Глеб опубликовал на страничке два кадра из звукозаписывающей студии, один из которых подписал буквами "КК" (Каролина Куек). На втором фото, к которому он написал значок 18+, они уже вместе в той же студии целуются.

Ани Лорак
Ани Лорак / скриншот
Ани Лорак и Егор Глеб
Ани Лорак и Егор Глеб / instagram.com/90210.group/

Фанаты пришли в настоящий восторг от фото, решив, что это подтверждение отношений.

"Ооооо,желаю счастья", "Бозеееее? Счастья", "Ура!". "Счастья, любимые", - пишут они.

Ранее в сети нашли доказательства беременности Ани Лорак.

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