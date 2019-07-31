Топ-модель по-украински 3 сезон: дата выхода, новые правила и состав судей

Топ-модель по-украински 3 сезон / скриншот

В 3 сезон шоу Топ-модель по-украински выходит 30 августа на телеканале Новый Канал, и в нем будут участвовать только девушки.

В 2019 году 3 сезон Топ-модели по-украински открыл двери только для девушек моделей - по результатам голосования и окончательному решению судей.

Юноши смогут принят участие в 4 сезоне Топ-модель по-украински в 2020 году.

"Парни в следующем году в модельный дом не попадут. Зато у девушек появился еще один шанс проявить себя. На этот раз – никаких рамок и ограничений, кроме возрастных. Как всегда, анкеты принимаются от ребят старше 16 лет. Кастинги на новый сезон уже открыты", - сказала Алла Костормичева.

Читайте такжеТанці з зірками 2019 Украина - все участники нового сезона

СРеди судей и экспертов шоу произошли перемены - в 2019 году распрощались с экстравагантным певцом Костей Боровским. А на замену ему на замену прибыл профессиональный дизайнер - Владимир Демчинский (работает над брендом с интригующим и смелым названием Dastish Fantastish).

Соня Плакидюк и Сергей Никитюк остаются неизменными экспертами шоу.

Среди тысяч заявок команда реалити выбирает 300 самых достойных. После общения с экспертами и ряда жестких испытаний в реалити попадает проходит только 15.

К слову, 3 сезон Топ-модели по-украински уже отснят, и имя победительницы уже известно, но хранится под строжайшим секретом.

Премьера 3 сезона шоу Топ-модель по-украински состоится 30 августа 2019 на Новом канале.