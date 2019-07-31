Топ-модель по-украински 3 сезон: дата выхода, новые правила и состав судей

Создатели шоу Топ-модель по-украински приготовили сногшибательный сюрприз в 2019 году, и раскрыли подробности сразу следующего сезона шоу.
В 3 сезон шоу Топ-модель по-украински выходит 30 августа на телеканале Новый Канал, и в нем будут участвовать только девушки.
В 2019 году 3 сезон Топ-модели по-украински открыл двери только для девушек моделей - по результатам голосования и окончательному решению судей.
Юноши смогут принят участие в 4 сезоне Топ-модель по-украински в 2020 году.
"Парни в следующем году в модельный дом не попадут. Зато у девушек появился еще один шанс проявить себя. На этот раз – никаких рамок и ограничений, кроме возрастных. Как всегда, анкеты принимаются от ребят старше 16 лет. Кастинги на новый сезон уже открыты", - сказала Алла Костормичева.
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СРеди судей и экспертов шоу произошли перемены - в 2019 году распрощались с экстравагантным певцом Костей Боровским. А на замену ему на замену прибыл профессиональный дизайнер - Владимир Демчинский (работает над брендом с интригующим и смелым названием Dastish Fantastish).
Соня Плакидюк и Сергей Никитюк остаются неизменными экспертами шоу.
Среди тысяч заявок команда реалити выбирает 300 самых достойных. После общения с экспертами и ряда жестких испытаний в реалити попадает проходит только 15.
К слову, 3 сезон Топ-модели по-украински уже отснят, и имя победительницы уже известно, но хранится под строжайшим секретом.
Премьера 3 сезона шоу Топ-модель по-украински состоится 30 августа 2019 на Новом канале.