Звезда вечернего Квартала сверкнула ягодицами на пикантном фото

Элина Мбани / Instagram

Самая горячая участница Женского квартала, который ведет Елена Кравец регулярно взаимодействует с поклонниками, и в этот раз взбудоражила их довольно пикантным фото.

Элина Мбани опубликовала в соцсети фото в одном белье, на котором продемонстрировала аппетитные формы.

"Tadow - Masego (главное проснуться с правильной музыкой)", - написала она под фото, на котором сидит на табуретке в белоснежном белье и ботинках.

Девушка уже с прической, и даже с макияжем, а сидит в полуобороте на корточках так, что демонстрирует не только длинные соблазнительные ножки, но и аппетитные ягодицы.

Элина Мбани / Instagram

Фанаты пришли в восторг от такого утреннего фото, и написали кучу комплиментов.

"Офигеть как красиво", "Этот трек, однозначно", "Остается моим самым любимым", - пишут в комментариях.

К тому же, актриса отвечала в сторис на вопросы фанатов.

Она, например, рассказала, что ее любимые фильмы - Гарри Поттер и Властелин колец, что сценарий к выступлениям иногда учится очень быстро, а иногда приходится повторять прямо перед шоу, а также, если "затупила" во время выступления - ничего страшного и главное, не растеряться. Но если вышел сильно большой ляп - эфир перезаписывается после того, как ушли все зрители.

На многочисленные просьбы, Элина призналась, что ее мама родом из Винницы, а папа - из Конго, сама девушка училась в Украину, начинала учебу в родной Виннице. Если кто-то еще не знает, то украинский язык у нее родной.

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