Порнозвезда и экс-участница Дома-2 рассказала о публичном сексе и мультиоргазме

1 августа 2019, 02:08

К кому идти за упоительными и откровенными историями о сексе как не к порнозвезде Елене Берковой.

Беркова
Елена Беркова / Sensum.Club

Елене Беркова, известная своими съемками в российском порно и участием в реалити-шоу Дом-2, разоткровенничалась по поводу своей интимной жизни с нынешним возлюбленным − коммерсантом Александром Путинцевым.

По словам Берковой, мужчина доставлять ей удовольствие всеми известными способами, плюс к такому постоянно придумывая что-то новое.

"Самый неожиданный секс у нас был на парковке возле гипермаркета. Но не в машине, там неудобно, а рядом с ней. Прикольно, особенно, когда люди проходили. А началось все с оральных ласк за авто, потом мы переместились", — рассказала она.

Более того, по словам порнозвезды, именно с Александром она впервые испытала  мультиоргазм и струйный оргазм.

К слову, Елена Беркова в середине 2000-х снялась в нескольких российских порнофильмах. Плюс в Сеть утекли видеролики, на которых она занимается любовью с партнером по Дому-2 – Романом Третьяковым. С тех пор она сделала карьеру в шоу-бизнесе и успела несколько раз выйти замуж и развестись.

Напомним, ранее Беркова разделась прямо в эфире телевизионного ток-шоу. До этого она рассказывала, как удобнее всего заниматься сексом в автомобиле.


 

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секс Дом-2 порнозвезда Елена Беркова
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