Голая Кардашьян показала зад на пошлом фото

Кортни Кардашьян / Instagram

Сестра Кортни Кардашьян пиарит новый бренд Poosh своим собственным телом. В сети разлетелось фото обнаженной Кардашьян, которая выставила на показ свое "достояние".

Кортни Кардашьня разделась догола в бассейне, чтобы люди обратили внимание на ее новую продукцию.

Кардашьян рекламирует средства по заботе о коже своим интимным фото - она продемонстрировала в бассейне голый зад, ягодицы и частично бюст со следами от загара.

Фото она опубликовала не в своем профиле в Instagram, а на странице Poosh, и на самом сайте бренда, поэтому, еще не все поклонники успели с ним ознакомиться.

Однако, фото в соцсети успело набрать немаленькое количество лайков и комментариев - Всего за 10 часов - 124 тысячи лайков.

Голая Кортни Кардашьян / Instagram

Кардашьян успела сделать свое совершенно голое фото на последнем отдыхе, когда не смогла отказать поплескаться в бассейне в чем мать родила.

Никто не сомневается, что подобный подход к маркетингу будет успешным - стоит только вспомнить, как Ким Кардашьян продавала души во флаконе в форме своего тела.

Ранее звезда вечернего Квартала сверкнула ягодицами на пикантном фото