Порнозвезда взбодрила фантазию фанатов фото топлесс и голой

31 июля 2019, 15:56

Наташа Марли отличнейшим образом, видимо, понимает - что именно нужно десяткам тысяч ее фанатов

  • Natasha Marley instagram.com/therealnatashamarley
  • Natasha Marley instagram.com/therealnatashamarley
  • Natasha Marley instagram.com/therealnatashamarley
  • Natasha Marley instagram.com/therealnatashamarley
  • Natasha Marley instagram.com/therealnatashamarley

Наташа Марли, известная английская порноактриса и модель, порадовала своих фанатов в Instagram пачкой откровенных снимков – в том числе топлесс и обнаженной.

Однофамилица легендарного реггей-исполнителя Боба Марли родилась 20 июня 1984 в городе Олдершот (графство Гэмпшир, Англия)

Наташа начала участвовать в эротических фотосессиях сразу по достижению двадцатилетия. Девушка снималась для известных изданий - таких как Cheri, Playboy Lingerie, Hawk, Front, Redline, CKM, MaximUK, FastCar, Daily Star, Newlook.

Читайте такжеПорнозвезда зажгла огонь фантазии фанатов грудью и телесами на откровенных фотоВ период с 2007 по 2010 год Марли работала моделью для популярного сайта OnlyTease. Затем, с 201-го по 2013-й она снималась в десятках порнофильмах. Однако сильнее всего среди форматов порно Марли прославилась после исполнения роли Бонни Паркер в ленте Бонни и Клайд. За нее девушка получила сразу несколько номинаций на такие отраслевые премии как AVN Awards и XBIZ Award.

Напомним, ранее порнозвезда Аурора Сноу лукаво и развратно засветилась на откровенных фото. Ранее ее коллега Эдин Блэр показала прелести для фанатов в откровенном белье. 

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