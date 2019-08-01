Мокрая Надя Дорофеева похвалилась аппетитными формами

1 августа 2019, 05:51

Певица группы Время и Стекло Надя Дорофеева снялась полуголой на катере во время отдыха с мужем и друзьями.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом и друзьями, среди которых Позитив с женой, плавают на лодке в своем мини-отпуске.

Надя Дорофеева похвалилась шикарными формами на фото в своем Stories.

Дорофеева подписала фото, где она возлежит возле борта лодки "Happy", то бишь счастье или счастливая.

Никто в этом не сомневается - ведь на ролике она дрыгает ногами и весело хохочет.

Кроме того, девушка успела не только подрыгать ногами, и похвастаться ими в разных позах - как лежа на боку, так и подогнув потом их под себя.

Дело в том, что во время съемки сторис лодку качнуло, и девушка с нее чуть не слетела. Но воспользовалась моментом и грациозно поменяла позу.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram

Если бы видео были в Instagram, где видно комментарии, то поклонники просто засыпали бы ее комплиментами.

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