"Завистников в попу": Седокова засветила голую грудь и завела соцсети

Седокова / instagram.com/annaupgraded

Анна Седокова сняла Сторис, где гуляет с Гектором, но при этом не забыла надеть свое самое красное платье с самым горячим декольте, и естественно без белья.

После этого уже не стоило удивляться, что когда она наклонилась, то мужская часть аудитории и часть женской резко почувствовали нехватку воздуха, так как смогли оценить шикарный бюст Седоковой, который ничего не держало в платье.

Но "скромная" певица добавила в Instagram пост, в котором заявила, что следующий месяц посвятит детям, и от нее не стоит ждать горячих выходок.

"Счастье умноженное в миллионы раз! Но абсолютная невозможность совмещать отдых с детьми и работу.Первое время, я все ещё пыталась совмещать игры с трактором и машинками, рисование и лепку с прослушиванием новых демо, но как-то не особо вышло. Для того, чтобы мне ответить на рабочее сообщение, требовалось часа 4. Просто написать да или нет 4 часа. Для того, чтобы выложить это фото в инст, мне потребовалось несколько суток. Бизнес вумен закончилась там, где началась #яжемать троих и руководитель отряда на выезде. Собственно, признаю своё поражение. Сдаюсь до конца августа и отдаю себя в руки трёх своих детей и прекрасного отпуска.Так что, заранее извиняюсь за свой контент на следующие недели. Надеюсь, вы меня простите. Знайте, я стараюсь", - написала она.

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"Куда закончилась ??? Ты ещё даш джагу джагу. Аня ты реально офигенная малышка, завистников в попу. Радуй нас фото и песнями", "Анечка, оставайся руководителем отряда на выезде))), классное выражение, семья на первом месте!!! Твои верные, всегда с тобой!!", "Главное, чтоб грудь была видна, не важно в каком контексте.", "Это самая сложная работа, быть мамой! Прощаем", "Еще сантиметр и будет 18+", "Какие сиськи муа", "Боже,какой сладкий малышок", - пишут поклонники, которые успели оценить также и ее сторис.

Ранее Настя Каменских поделилась "сочным" фото, и написала длинный пост о своих новых спортивных достижениях, и о том, как нужно правильно ставить цели, и добиваться их.