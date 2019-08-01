"Лепехи под халатом": Лолита показала грудь крупным планом

1 августа 2019, 17:06

Певица Лолита снялась как в портно фильме - с пылесосом и без белья, чем заставила поклонников рыдать.

Лолита Милявская
Лолита Милявская / Скриншот

Лолита Милявская записала ответ фирме Керхер, которая извинялась за сломанный пылесос, но поступила, как в классическом порно - на ней был только халатик с глубоким декольте.

Лолита заставила поклонников испытать силу воли, когда записала видео с пылесосом в одном халатике.

"Так приятно, когда компании не всё равно, что думает о ней потребитель. Представители компании Керхер Россия не только видели мой пост, но и читали Ваши комментарии и мнения о продукции! Разница в изделии есть, эта щетка мобильна! Надеюсь, долго прослужит! Принимаю извинения, но старую швабру пока оставлю)! Ещё раз, Спасибо!", - написала она в посту.

Однако, видео Лолита начала со слов: "Вы хотите заняться сексом? Нет, не со мной, я не предлагаю. Помните мой пост, где я хотела заняться сексом со шваброй, но у меня ничего не получилось? Мне прислали новую. Если будет плохо, то будем заниматься сексом", -уведомила она.

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Кроме того, Лолита добавила, что к швабре ей добавили цветы и конфеты, но за время гастролей цветы погибли смертью храбрых.

В конце видео Лолита включает-таки пылесосо-швабру и делает пару движений. Оставаясь, в результате довольной, она еще раз благодарит компанию.

Поклонники после того, что они увидели разделились на пару групп - кто хотел все это развидеть, кому понравилось, и он поспешил об этом сообщить, и тем кому было все равно на грудь Лолиты - они интересовались шваброй.

"Лепёшки в шелковом халате-это не для слабонервных!!! Зачем????? Ну пылесос, ну косякнула раньше, но чтоб лепёхи свои под халатом показывать??? Где эстетика, где гордость??? Вы хоть раз видели лепёхи АП??? Что за..... ну должна же быть какая-та тайна!!", "Половую жизнь ведете - Начала", "Смотрю видео с мамой и папой. Папа смотрит и говорит - Я готов полы Вам Лолита мыть зубной щеткой. Смотрю на Маму и понимаю что надо сваливать прихватив с собой и папу и швабру", "Лолита, как не стыдно себя так вести? Вас смотрит и слушает молодёжь, подростки. Можно ведь вести себя и одеваться покультурнее, не так вульгарно", "Лолита, а эта швабра хоть с водой? Или работает как пылесос?", "Лола, простите, но у меня встало то, чего нет...", "Почему я слушаю про швабру,но не отрываясь смотрю на бюст?))))))))", "Игра смотри в глаза. Ты проиграл.", - пишут поклонники.

Ранее Лолита объяснила, почему у нее не будет развода с Дмитрием Ивановым.

Они просто расстались, так как молодой муж Лолиты признался, с каким трудом выносил жену.

Все началось из-за того, что во время поездки в Болгарию, Лолиту засыпали непристойными предложениями из-за развода.

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