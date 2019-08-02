"Нужно газон постричь": Леся Никитюк взбудоражила откровенным фото

Леся Никитюк / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая сейчас снимает свое шоу ЛеМаршрутка, отвлеклась на денек, и порадовала поклонников откровенным фото.

Леся Никитюк снялась на пляже в Киеве и опубликовала фото в своем Inswtagram.

"Пока мы снимаем проект о котором мечтали 3 года...можете пообсуждать природу на фото", - написала Леся

Девушка как всегда остромна - только недавно фото с попой опубликовала Слава Каминская, и Леся не стала отставать.

На фото она стоит в воде по ягодицы в зеленом бикини - повернута спиной к щрителям, но слегка оборачиваясь через правое плечо.

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Леся продемонстрировала стройную фигурку и тонкую талию, но главный акцент сделан на ее ягодицы, которые отчетливо запечатлены на оптимальном уровне.

Леся Никитюк / Instagram

Поклонникам пришлось по вкусу ее фото, и ее отличная фигура, так что они поспешили завалить ее комментариями

"Трішки треба газон постригти", "Леді Ле,гріх не показати таку попу,але іх настільки багато...,-не втрачай свою індивідуальність,бо тебе полюбили не за це)P.S.Будь не така,як всі", "Эх, Леся) жаль, теряете индивидуальность ... становитесь как все)", "Этим летом я увидела жопы всех блогеров на которых подписана..", "Нечем... Только жопа и осталась) по другому никак к себе внимания не привлечь!?", "Становишься как Бузова ?.... Лесь но ты то куда????это не твой уровень! Фу.. Противно смотреть уже на эти жопы!", "..опа росте, мозок сохне((((", - пишут они.

Ранее мокрая Maruv устроила горячие танцы с телеведущим шоу на телеканале 1+1.