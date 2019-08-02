"А*уенна": Maruv показала сочный зад на откровенном фото

Maruv / Instagram

Певица Maruv завершает отдых на Юге Албании, куда поехала с мужем на море, но не останавливается публиковать фото в своем вызывающем стиле.

На фотосессии она позирует на каменистом берегу у моря в слитном купальника специально позируя для камеры.

Она подписала фотосессию "Солнцезависимая девушка".

На снимках она позирует так, чтобы особо подчеркнуть длиннющие ноги и стройную фигуру.

Слитный купальник дал ей также возможность покрасоваться с бедрами и ягодицами.

Особенно откровенным оказался один из последних снимков, на котором Maruv продемонстрировала ягодицы во всей красе.

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А на фотках из Сторис она и вовсе похвасталась очень пикантной внешностью в бикини, демонстрируя бюст и плоский животик.

"Наша красотка", "Ахуенна", "Любимая и неповторимая", "тигрица", "обожаю черно-белые фото", - пишут в комментариях.

Ранее Maruv устроила горячие танцы с телеведущим на шоу 1+1.