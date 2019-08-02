"Фигурка бомба": Катя Осадчая в бикини поделилась пикантными фото

Катя Осадчая / Instagram

Ведущая шоу Світське життя Катя Осадчая поехала на море и поспешила поделиться прекрасным настроением и шикарной фигурой с отдыха.

Катя Осадча примерила голубое бикини для отдыха, и опубликовала фото с моря в своем Instagram.

"Отдохнуть, немного загореть, много плавать и немного есть. Планы на отпуск", - подписала она фото.

На снимке Катя в голубом бикини позирует на самой кромке моря, веселится и даже бегает. Молодая мама продемонстрировала шикарную и соблазнительную фигуру.

Причем в сторис Катя также показала, что на отдыхе она с мужем, что традиционно ездят на велосипедах и проводят много времени на море.

Катя Осадчая / Instagram

Катя Осадчая / Instagram

Поклонники и друзья Кати Осадчей порадовались за нее, и написали массу комплиментов в комментариях.

"Слушайте. Но фигурка бомба, "Отличные планы", "Яка ви щiра тут i дуже щаслива", "какая форма", "Красотка!", - пишут они.

Кроме того, многие спрашивают, где же они отдыхают, ведь ни Катя ни ее муж не стали раскрывать интригу.

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