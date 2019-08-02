"Фигурка бомба": Катя Осадчая в бикини поделилась пикантными фото

Украинская ведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками чувственными фото с пляжа.
Ведущая шоу Світське життя Катя Осадчая поехала на море и поспешила поделиться прекрасным настроением и шикарной фигурой с отдыха.
Катя Осадча примерила голубое бикини для отдыха, и опубликовала фото с моря в своем Instagram.
"Отдохнуть, немного загореть, много плавать и немного есть. Планы на отпуск", - подписала она фото.
На снимке Катя в голубом бикини позирует на самой кромке моря, веселится и даже бегает. Молодая мама продемонстрировала шикарную и соблазнительную фигуру.
Причем в сторис Катя также показала, что на отдыхе она с мужем, что традиционно ездят на велосипедах и проводят много времени на море.
Поклонники и друзья Кати Осадчей порадовались за нее, и написали массу комплиментов в комментариях.
"Слушайте. Но фигурка бомба, "Отличные планы", "Яка ви щiра тут i дуже щаслива", "какая форма", "Красотка!", - пишут они.
Кроме того, многие спрашивают, где же они отдыхают, ведь ни Катя ни ее муж не стали раскрывать интригу.
Ранее