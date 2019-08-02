"Чистый секс": новый клип Maruv на русском взорвал сеть

2 августа 2019, 14:09

Певица Maruv опубликовала свой новейший русскоязычный клип в японском стиле с латексом и истекающими соком фруктами.

Maruv
Maruv / Instagram

Maruv представила новую песню Между нами, на который сняла клип в восточном стиле, но с любимыми ею латексом и обнаженкой.

Смысл новой песни - прекрасной ночи, которую она провела со своим партнером или партнершей, и о том, что этого не стоит рассказывать никому.

Maruv предстала в клипе в латексе - как обычно, но в этот раз для клипа было слелано латексное кимоно, в котором певица неодиножды крутит задом оставляя слишком много вопросов без ответов.

Она сняаласть также в специальной обуви для pole dance - стрипах и с красным ирокезом.

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Хочется сказать, что ни один фрукт за время съемок не пострадал, но это не так - в перерывах между вилянием задом, пением и грязными танцами Maruv и ее девочки нещадно тискают сочные фрукты - начиная от лимона  по восходящей до более экзотических, просто истекая их соком.

Maruv Между нами смотреть онлайн клип:

Фанам клип преимущественно зашел, несмотря на некторые ропщения на тему того, что он на русском языке, а не на английском.

"Клип отличный! Только я бы добавила один костюм попроще для "кортанов" на столе. Это кимоно туда не вписывается. Но когда Анну статично крутят на столе - чистый секс. Пррр", "Люблю тебя, Ань А*уенный клип, давно ждала эту песню. Танцовщицы тоже огонь", "Love MARUV from ?? Can't wait", "Годнота! Не любитель такой музыки, но бас качает, голос шикарный, видеоряд ещё лучше", "Шикарный образ) заслуживает отдельный лайк", - пишут поклонники.

Много кто недоволен издевательствами над фруктами, но ведь это дело вкуса, верно?

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