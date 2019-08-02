"Соски запалила": грудь Насти Каменских не вместилась в бикини

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских отдыхает с Потапом на лодке - они плавают по городам Италии, и время от времени девушка радует поклонников клубничкой.

В этот раз Настя позировала одетая в крошечное голубое бикини, под которым просвечивалось ее шикарное тело.

"Новый день", - написала она под фото, отметив, что снимок делала Аня Завгородняя - жена Позитива.

На снимке Настя позирует у борта лодки, на которой они плавают в супер-крошечном бикини - оно даже меньше, чем она носит обычно. Крошечный лоскуток ткани просто не в состоянии скрыть ее шикарные ягодицы, а верх бикини едва удерживает огромную грудь - сквозь ткань полностью видно грудь и соски.

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Настя Каменских / Instagram

Настя прикрыла глаза одной рукой, другой облокотилась на поручни, и подогнуло одну ножку. За ладонью видно ее улыбку.

Фанаты тут же пустили слюнки на своего кумира, и завалили ее комплиментами. Под фото даже вспыхнул спор о том, специально ли она продемонстрировала миру свои соски - ведь Настя не скрывала, что понятие стеснение ей не знакомо.

"Соски запалила", "Обалденно", "Wow, wow, wow", "Мамамия", "Вам море к лицу", "Шикарная", "Просто офигительно шикарная Настенька! Фигура", "Шикарное фото", "Красотка ,сладкая конфетка", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских в бикини начала новый флешмоб, признавшись, что у нее новые спортивне достижения во время отдыха.

Перед поездкой появились доказательства того, что Настя и Потап поженились еще задолго до пышной свадьбы в мае 2019.