Леди Гага топлес продемонстрировала аппетитные ягодицы

Леди Гага после того, как появилась на людях с Дэном Хортоном, опять оголилась у себя дома.
Певица Леди Гага снялась обнаженной в своей постели, и опубликовала фото в своих Stories.
Леди Гага, которую только-только начали отпускать российские поклонники Ирины Шейк, опубликовала интимное фото, которое мог сделать ее новый парень Дэн Хортон.
"Когда ты не спишь ночью, чтобы сделать фото для @HausLabs", - написала певица, поставив хэштег "Борись за свою жизнь".
У нее не хватило сил только на то, чтобы задрать кверху зад и продемонстрировать ягодицы и татуировку на спине.
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Однако, спустя какое-то время она показала макароны болоньез, которые, вероятно, приготовил ее возлюбленный, пока певица валялась в отключке.
Ранее бывшая нового парня Леди Гаги Отэмн Гуззарди тонко потроллила певицу на фоне скандала с Ириной Шейк, которую бросил Брэдли Купер.