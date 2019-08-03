Леди Гага топлес продемонстрировала аппетитные ягодицы

Леди Гага / instagram.com/ladygaga/

Певица Леди Гага снялась обнаженной в своей постели, и опубликовала фото в своих Stories.

Леди Гага, которую только-только начали отпускать российские поклонники Ирины Шейк, опубликовала интимное фото, которое мог сделать ее новый парень Дэн Хортон.

"Когда ты не спишь ночью, чтобы сделать фото для @HausLabs", - написала певица, поставив хэштег "Борись за свою жизнь".

У нее не хватило сил только на то, чтобы задрать кверху зад и продемонстрировать ягодицы и татуировку на спине.

Леди Гага / Instagram

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Однако, спустя какое-то время она показала макароны болоньез, которые, вероятно, приготовил ее возлюбленный, пока певица валялась в отключке.

Леди Гага / Instagram

Ранее бывшая нового парня Леди Гаги Отэмн Гуззарди тонко потроллила певицу на фоне скандала с Ириной Шейк, которую бросил Брэдли Купер.