Надя Дорофеева в бикини сексуально изогнулась, показав сочные ягодицы

Надя Дорофеева похвасталась сексуальными формами / instagram/nadyadorofeeva/

Солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева в компании мужа Владимира Дантеса и друзей, среди которых Позитив с женой, оправилась отдыхать в Италию.

Артистка решила побаловать своих фанатов, выложив на совей странице в Instagram фото на яхте.

Слитный розовый купальник выгодно подчеркнул сексуальную фигуру Нади. Певица позировала сексуально изогнувшись, повернув свои оголенные ягодицы к солнцу.

"Яхта, август. И мы с тобою влюблены", - подписала фото певица строками из песни Валентина Стрыкало Наше лето.

Поклонники признаются – не могут оторвать глаз от настолько горячего снимка.

"Кайфовая попа", "Горячий орех!", "Твое тело просто пушка!", "Шикарное тело", "Интересная поза", "Божеее, твоя фигура!", "Слишком жарко", - писали фанаты.

Надя Дорофеева смело показала свои ягодицы / instagram/nadyadorofeeva

Ранее мокрая Надя Дорофеева похвалилась аппетитными формами.