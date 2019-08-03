Надя Дорофеева в бикини сексуально изогнулась, показав сочные ягодицы

Певица отдыхает в Италии в компании друзей.
Солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева в компании мужа Владимира Дантеса и друзей, среди которых Позитив с женой, оправилась отдыхать в Италию.
Артистка решила побаловать своих фанатов, выложив на совей странице в Instagram фото на яхте.
Слитный розовый купальник выгодно подчеркнул сексуальную фигуру Нади. Певица позировала сексуально изогнувшись, повернув свои оголенные ягодицы к солнцу.
"Яхта, август. И мы с тобою влюблены", - подписала фото певица строками из песни Валентина Стрыкало Наше лето.
Поклонники признаются – не могут оторвать глаз от настолько горячего снимка.
"Кайфовая попа", "Горячий орех!", "Твое тело просто пушка!", "Шикарное тело", "Интересная поза", "Божеее, твоя фигура!", "Слишком жарко", - писали фанаты.
Ранее мокрая Надя Дорофеева похвалилась аппетитными формами.