Жена Ступки в бикини сверкнула обнаженным телом

Полина Логунова разделась на отдыхе / Instagram

Healthy&beauty-блогер Полина Логунова на отдыхе с мужем Дмитрием Ступкой порадовала соцсети горячими фото с Карибского моря.

Полина Логунова продемонстрировала невероятные бедра и ягодицы на пляже в Доминиканской республике.

Девушка даже на отдыхе гнет свою Healthy&beauty линию, так что к шикарному фото она приложила пост об аклкоголе на отдыхе.

"ОТЕЧНОСТЬ! Чтобы избежать неизбежную отечность по прилёту на другой континент или просто в жаркую страну вы должны кое-что знать:- отечность прямо связана с вашим рационом, особенно с ужинами, я, глядя на ужины людей не понимаю как они вообще функционируют после такого, не говоря о какой-то там отечности. ужины на отдыхе - это просто апокалипсис и похоже на "последнее желание перед электрическим стулом" - сметается всё умноженное на 3. Да, да , это я о вас ?- много воды - ваше тело не справляется с таким количеством воды и не успевает отфильтровывать - отсюда и отечность- алкоголь - ну вы поняли... а на курортах ещё и сладкие коктейли - это вапще заходит по 5-10 в день ? примерно 1.500-2.000 ккал невидимых калорий у вас внутри.Ну и таких причин может быть ещё больше, эти основные.Вы можете особо не нарушать , но быть склонными к отечности, тогда берите с собой мочегонные, натуральные препараты", - написала она, и напомнила, что скоро вернется и сделает из своих подписчиц "конфетки".

На снимке Полина в бикини демонстрирует достоинства своей фигуры в бикини, причем ракурс оригинальный - вид снизу. Так что на фото ноги девушки кажутся просто бесконечными, а фигура, прикрытая парой полосок ткани включает фантазию.

Полина Логунова / Instagram

На втором фото Полина позирует в синем бикини и черных солнцезащитных очках - она повернулась левой стороной, продемонстрировав свою легендарную татуировку на бедре. На этом снимке она позирует с дочкой, и подписала его "Моя единственная вечная любовь". К слову, на первом снимке Полина также позирует с дочкой - она сидит спиной к камере в нижнем углу фото. Фотографировал, естественно Логунову ее муж Дмитрий, который преимущественно предпочитает оставаться за кадром.

Полина Логунова / Instagram

Фанатки ведущей и блогера пришли в восторг и поспешили засыпать ее комплиментами, а некоторые начали задавать уточняющие вопросы по посту Полины.

"Фигурка-фарфоровая кукла!!!!! Безупречна!!!!!!", "Как всегда полезная информация. красотка", "ам такие авокадо ?, что я просто была в шоке, как можно есть, то, что едят люди вокруг", "Любуюсь.. и восхищаюсь ", "Фигура огонь!", - пишут поклонницы.

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