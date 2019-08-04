"Пелмешек засветила": Надя Дорофеева показала интимное фото

4 августа 2019, 12:20

Солистка Время и Стекло Надя Дорофеева поделилась шикарным фото в крошечном бикини, которое вызвало фурор среди ее поклонников.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram

Певица Надя Дорофеева опубликовала фото в черном бикини в полный рост, но поклонников больше всего заинтересовало, что у нее между Добром и Злом.

Надя Дорофеева поделилась новым снимком в бикини, который слелал ей Владимир Дантес. 

В Instagram она подписала пост "Earth, Wind & Fire - September" - популярной песней 1978 года.

На фото Дорофеева стоит расставив ноги, ветер развевает ее волосы, и она подняла к ним руки. Бикини снова позволили поклонникам увидеть ее легендарные тату на бедрах - good и bad, а ракурс снизу вверх создал эффект бесконечных длинных ног. Кроме того, девушка не упустила момент снова похвастаться идеальной талией.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева заставила задуматься, что между добром и злом / Instagram

Некоторые подписчики особо обратили внимание на то, что происходит между добром и злом, и поспешили поделиться со всеми своими выводами и наблюдениями.

"Пелмешек засветила", "Вааа ты бомба фигура бомба", "Ветерок твои губы колышит...", "Выходит, что Дантес постоянно пребывает между добром и злом", "Но все-таки нам нужна фотка с Вовой в одинаковых купальниках", Шикарная фигура", "Еще чуть-чуть, и пельмень засветится", "Позор", "Самая", "Слишком откровенно", Какая идеальная фигура, не у каждой такая", "Утенок на отдыхе", "Красивые трусишки, я такие не ношу, но тебе идут", "Позорище", "Жду", "Писька класная", "Ну это уже слишком,после таких фоток в ленте мне жаль современный мир.Всему должна быть мера. Очень жаль,что у многих это вызвало восхищение...", "Ви прекрасна і талановита співачка! Фото просто чудове! Молодчинка!", "Класс", "Шикарная", "Фигура", "Мне б такую", Самая лучшая и красивая", - пишут подписчики.

К слову, если кто-то не знаком с песней, про которую написала Дорофеева - предлагаем ознакомиться.

Earth, Wind & Fire - September смотреть онлайн клип:

Ранее жена Ступки Полина Логунова в бикини сверкнула обнаженным телом на отдыхе в Доминиканской республике.

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