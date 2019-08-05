Порнозвезда игриво и пошло покрасовалась телом на откровенных фото

Жасмин Джей (Jasmine Jae), известная британская порноактриса, порадовала тысячи своих фанатов очередной порцией откровенных фото в Instagram.

Она родилась 31 августа 1981 года в легендарном английском промышленном городе Бирмингем (графство Уэст-Мидлендс). Здесь же и выросла.После школы Джей поступила в местный университет и практически сразу начала подрабатывать в магазине одежды. Порнокарьеру начала относительно поздно, начав сниматься в 2012 году - лишь по достижению 29-летнего возраста.

Читайте такжеПорнозвезда зажгла огонь фантазии фанатов грудью и телесами на откровенных фотоОднако с тех Джей развела очень кипучую деятельность в порно. Она проливала литры пота и принимала всякие физиологические жидкости на съемочных площадках студий Brazzers, Evil Angel, Zero Tolerance, Private, Digital Sin, Pure XXX Films, Jules Jordan Video, Elegant Angel, Harmony Films, Girlfriends Films, New Sensations.

Интересно, что у Джей случился служебный роман и она уже несколько лет состоит в браке с порнопродюсером и порноактером Райаном Райдером. Кроме того, она имеет в своем багаже престижные отраслевые премии AVN Awards и XBIZ Award.

К слову, по состоянию на 2019-й Джей отснялась более чем в 434 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда с мариупольскими корнями Никки Бенц завела фанатов откровенными фото. Позднее порнозвезда Эдин Блэр показала прелести для фанатов в откровенном белье.

