Порнозвезда игриво и пошло покрасовалась телом на откровенных фото

5 августа 2019, 02:40

Жасмин Джей (Jasmine Jae), думается, прекрасно понимает, что интерес к себе нужно постоянно поддерживать - вот и фотографируется в предельно откровенном белье.

  • Jasmine Jae instagram.com/realjasminejae18
  • Jasmine Jae instagram.com/realjasminejae18
  • Jasmine Jae instagram.com/realjasminejae18
  • Jasmine Jae instagram.com/realjasminejae18
  • Jasmine Jae instagram.com/realjasminejae18

Жасмин Джей (Jasmine Jae), известная британская порноактриса, порадовала тысячи своих фанатов очередной порцией откровенных фото в Instagram.

Она родилась 31 августа 1981 года в легендарном английском промышленном городе Бирмингем (графство Уэст-Мидлендс). Здесь же и выросла.После школы Джей поступила в местный университет и практически сразу начала подрабатывать в магазине одежды. Порнокарьеру начала относительно поздно, начав сниматься в 2012 году - лишь по достижению 29-летнего возраста.

Читайте такжеПорнозвезда зажгла огонь фантазии фанатов грудью и телесами на откровенных фотоОднако с тех Джей развела очень кипучую деятельность в порно. Она проливала литры пота и принимала всякие физиологические жидкости на съемочных площадках студий Brazzers, Evil Angel, Zero Tolerance, Private, Digital Sin, Pure XXX Films, Jules Jordan Video, Elegant Angel, Harmony Films, Girlfriends Films, New Sensations.

Интересно, что у Джей случился служебный роман и она уже несколько лет состоит в браке с порнопродюсером и порноактером Райаном Райдером. Кроме того, она имеет в своем багаже престижные отраслевые премии AVN Awards и XBIZ Award.

К слову, по состоянию на 2019-й Джей отснялась более чем в 434 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда с мариупольскими корнями Никки Бенц завела фанатов откровенными фото.  Позднее порнозвезда Эдин Блэр показала прелести для фанатов в откровенном белье.
 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
порнозвезда откровенные фото Порноактриса Jasmine Jae
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

02:40
Порнозвезда игриво и пошло покрасовалась телом на откровенных фото
02:12
Ученые рассказали, как по походке вычислить страстную в сексе женщину
01:52
Умер Донн Алан Пеннебейкер: биография, фильмы и личная жизнь режиссера
01:30
Курс доллара катится вниз: эксперты заговорили о 24 гривнах за бакс Видео
01:07
Супрун объяснила, почему "непозбувну бентегу" нужно лечить
00:49
На Харьковщине легковушка влетела под фуру, три жертвы
00:32
Паскаль победил Брауна и завоевал титул временного чемпиона WBA Видео
00:17
Собчак без белья вывалила грудь из вызывающего наряда
04 августа, воскресенье
23:57
Избили и перерезали горло: в Днепре десантника подрезали из-за спора о Дне ВДВ Видео
23:23
Разгул стихии: под Одессой погиб мужчина, джип смыло с дороги Видео
22:57
Сбой эфира и проблемы в работе: украинская ТРК подверглась мощной кибератаке Видео
22:42
Донецкий Олимпик подписал иранского Месси
22:20
Сухой паек и купейные вагоны: "слуги народа" покидают Трускавец после тренинга Фото Видео
22:19
Зинченко завоевал первый трофей в сезоне Видео
21:52
Строгое наказание: Зеленский рассказал, как будет карать депутатов за проступки Видео
21:39
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
21:31
"Россия катится в черную точку": адепт Путина из Крыма разразился внезапной речью
21:25
Возврат Крыма Украине: Захарова вставила "пять копеек" после заявления Помпео Видео
21:06
Ученые выяснили, почему у женщин есть проблемы с оргазмом во время секса
21:04
ВСУ провели зрелищные учения морской авиации: опубликованы яркие фото Фото
20:43
Маринованные помидоры на зиму по-корейски, в собственном соку и быстрые: отличные рецепты Фото Видео
20:28
Буйство природы: в Украине стихия размыла дороги и обесточила десятки городов Фото Видео
20:15
Эксперт поведал, как Трамп реально относится к проблемам Украины
19:45
Новая стрельба в США: в Чикаго неизвестный открыл огонь, много раненых Видео
19:27
"Мировой жандарм": в Госдуме огрызнулись на заявление Помпео по Крыму Видео
19:15
Петросян гастролирует в оккупированном Крыму и стебется над Украиной
19:00
"Вешать ублюдков": в Сумах надругались над могилами павших бойцов АТО Фото Видео
18:49
Вывел на чистую воду: Климкин раскрыл подлый план Путина по Украине
18:30
Голый режиссер 2019: дата выхода, сюжет и официальный трейлер сериала Видео
18:21
"Учиться, учиться …": в Слуге народа анонсировали новые тренинги Видео
18:00
Эксперт предупредил о рисках монобольшинства Слуги народа в новой Раде Видео
17:56
"Зависть спрячьте": Настя Каменских оголилась на палубе яхты
17:43
В Петергофе простились с Максимом Дадашевым
17:26
Резня в Черновцах: в результате разборок есть погибший и раненые Фото Видео
17:14
"Хорошая Киса": солистка Kazka разделась и потроллила хейтеров
17:01
Об Украине, Япончике и поездке в Крым: яркие цитаты Вилли Токарева
17:00
"Месть дикарям": Фарион позлорадствовала из-за пожаров в Сибири Видео
16:55
Новичок УПЛ подписал двух новичков
16:39
Вилли Токарев: лучшие песни и творческий путь Видео
16:38
Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы
16:25
В Слуге народа рассказали о первоочередных законопроектах для новой Рады Видео
15:56
В СЦКК рассказали, как и почему боевики мешают ремонту моста в Станице Луганской
15:55
Умер Вилли Токарев: причины смерти знаменитого шансонье
15:51
Климкин "обрадовал" перспективой: половина украинцев сбежит за рубеж Видео
15:40
Диетолог посоветовала, на каком масле готовить Видео
15:15
Пуля в лоб: в Донецке застрелили сына шишки "ДНР" Видео
15:14
Скончался известный тренер, двукратный чемпион Украины по баскетболу
15:10
"Крым должен вернуться в Украину": Госсекретарь США высказался в пику Кремлю
15:01
Меган Маркл 38: Принц Гарри эмоционально поздравил жену с днем рождения
14:57
Синоптик назвала дату существенного потепления в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять