Порноактриса лукаво и развратно изогнулась на откровенных фото

Анна Полина (Anna Polina) французская эротическая модель и порноактриса с русскими корнями, порадовала фанатов новыми откровенными фото в Instagram.

Она родилась 11 сентября 1989 года в тогда еще советском городе Ленинград (ныне Санкт-Петербург). В 1999-м 10-летняя Анна эмигрировала с родителями во Францию.В 2008-м году попробовала сниматься в порно под псевдонимом Lea Delmas1.

Но, тем не менее, постоянную порнокарьеру начала лишь с февраля 2010 года — сперва скрываясь под псевдонимом Лилит Маршалл (Lilith Marshall), а затем уже и как Анна Полина.Далее, девушка попробовала себя в обычном кино, сыграв во французском "ужастике" ECHAP. Кроме того, она периодически ведет программу на рок-радиостанции OUI FM.К слову, по состоянию на 2019-й Анна Полина отснялась в 165 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда Анжела Уайт порадовала фанатов громадной грудью на откровенных фото. До этого жгучая порнозвезда-испанка Бриджет Би "завела" фанатов снимками голой и топлесс.