Горячая порнозвезда-француженка разделась для фанатов на фото

Анисса Кейт (Anissa Kate, настоящее имя - Алисса Кейт) — известная французская модель и порноактриса, порадовала армию своих фанатов серией откровенных фотографий.

Она родилась 7 мая 1987 в старинном городе Лион (регион Рона-Альпы). Кейт имеет необычную и слегка экзотическую внешность, поскольку ее отец — алжирец, а мать - француженка.Далее, девушка успела получить магистерскую степень по специальности "экономика и управление". Кейт начала сниматься порноактрисы в сентябре 2011 года, когда ей исполнилось уже 24 года.

С тех пор она работала в порноиндустрии Испании, Франции и США.В первую из этих стран Кейт и перебралась на постоянное место жительства вместе со своим возлюбленным - порнорежиссером Оливье Лафиттом (настоящее имя - Александр Леглан).

По состоянию на 2019-й, она успела отсняться в 598 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее американская порнозвезда Алексис Тексас "завела" поклонников пышными формами. До этого ее коллега, порноактриса Кейлени Леи в ванной игриво выставила грудь.