Maruv в чулках не оставила места фантазии на пикантном фото

Maruv / Instagram

Певица Maruv сняла себя в белье и чулках, взбудоражив фантазию своих поклонников, и призналась всем в любви.

Свое черно-белое интимное фото Maruv опубликовала в сторис инстаграм, подписав его на английском.

"После концерта был невероятный вечер! Люблю тебя/вас", - написала она под снимком, на котором указала также, что имеется в виду концерт в Алтайском крае.

Свой концерт Maruv отыграла ночью на 4 августа, и, судя по сторис, уже улетела дальше - ведь, к слову, она должна готовится к Танцам со звездами, которые начнутся уже 25 августа.

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На снимке она позирует перед зеркалом в гримерке, и выбрала черно-белый стиль фото. На ней только черное белье, чулки и пояс для чулков, которые оставляют мало места для фантазии на такой стройной крошечной фигурке, как у Maruv.

Она традиционно похвасталась голым животом, длиннющими стройными ножками в чулках, на которых после концерта уже не были сапогов с гигантскими каблуками - так что девушка вернулась в свой нормальный рост.

Maruv в чулках произвела фурор / скриншот

Никто не сомневается, что если бы в сторис были видны комментарии, то пользователи соцсетей прочитали бы сотни благодратсвенных комплиментов Maruv, но мы может только догадываться, как поклонники превозносили ее фигуру и ее выступление.

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