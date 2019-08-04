Голый режиссер 2019: дата выхода, сюжет и официальный трейлер сериала

Голый Режиссер 2019: дата выхода, сюжет и актеры / скриншот

В августе 2019 на Netflix выходит мини-сериал Голый режиссер, уже традиционно снятый в Японии с японскими актерами и на японском языке. На телесервисе она появится с английскими субтитрами.

Телесервис решился на экранизацию биографии знаменитого Тору Мураниши, который в 80-х совершил переворот в индустрии порно. Сериал снимал Масахару Таке по мотивам сочинения Zenra Kantoku Muranishi Toru Den про жизнь Тору, которое написал Нубухиро Мотохаши.

Голый режиссер Сюжет

Тору Мураниши вошел в историю как инновационный директор кинокомпании японского видео для взрослых. Сериал рассказывает историю успеха Тору Мураниши.

Он сразу после окончания средней школы перебрался в столицу, чтобы покорить мировой кинематограф. Мужчине удалось устроиться на работу в популярную студию под названием Кристалл-Эйзоу. У него появились невероятные идеи для съемок роликов, и он начинает понемногу раскручивать свой бизнес.

Вскоре Тору встречает и приглашает в компанию талантливую знаменитость Каору Куроки. Он заметил в ней что-то особенное, и понял, что только она ему нужна. После того, как он решается уйти со студии ради раскрутки собственно кинобизнеса, ему столкнуться с огромными неприятностями. Перспективного юношу обвиняли 7 раз в сексуальных домогательствах, что сильно повлияло на его карьеру. Но каждый раз Тору отпускали по причине отсутствия прямых доказательств.

Голый режиссер Актеры

В главных ролях - Ямада Такаюки, Мицушима Шинноске, Тамаяма Тецуджи, Емото Токио и Морита Мисато.

В трейлере довольно подробно раскрываются все основные моменты из жизни Тору, которые будут в сериале. Естественно, приукрашенные для художественной картины. Второй трейлер рассказывает, как он взял на работу Каору Куроки, которая была в теме секс-революции того времени.

Голый режиссер смотреть онлайн трейлер:

Сейчас Тору Мураниши уже 71 год, но его по-прежнему называют Императором Порно.