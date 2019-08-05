Звезда Вечернего квартала топлес снялась на природе

Марта Адамчук / Instagram

Актриса Квартала 95 Марта Адамчук, которая выступает в Женском квартале, поделилась пикантными фото.

Она опубликовала чувственный снимок топлес на своей странице в Instagram, прибавив пост о вдохновении.

"Природа вдохновляет меня на большее. К этому приходишь не сразу. Сначала ты якобы "убегаешь" из маленького поселка, в котором выросла. Живешь в шумном городе. И только со временем понимаешь, где место твоего настоящего покоя. Конечно, речь не конкретно о кукурузе. Спасибо, что когда-то поймала меня такой, Лера Мазур", - пишет девушка.

Пост очень подходит под фото - на нем она позирует как минимум топлес, в поле кукурузы, прикрыв глаза - получилось очень нежно, и интимно. Фото действительно навевает размышления о вечном, если пропустить мимо ушей шуточку самой актрисы насчет кукурузы.

Марта Адамчук / Instagram

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