Собчак без белья вывалила грудь из вызывающего наряда

Ксения Собчак / Instagram

Ксения Собчак, которая выходит замуж за Богомолова в сентябре, поделилась в своем Instagram серией пикантных фото.

Собчак опубликовала снимки с вечеринки в клубе, для которой надела нечто леопардовое без белья и с очень глубоким декольте.

Сильная и независимая, пока что незамужняя, женщина продемонстрировала, что в ее платье не только действительно декольте до пупка, но и что в этом декольте не помещается ее грудь, которая еще очень шикарная. И что эта грудь настолько контрастирует с зеркальными солнцезащитными очками, что невозможно рассмотреть, что же в них отображается.

Ксения Собчак / скриншот

Ксения Собчак / скриншот

Ксения Собчак /скриншот

Поклонники бы обязательно оценили ее усилия, и забросали посты комментариями, но Собчак предпочла опубликовать фото в своих сторис - так что все были вынуждены оставить свое мнение при себе - ибо высказать его публично уже не имели возможности.

До этого звезда Вечернего Квартала разделась топлес, и поделилась интимными фото с природы.