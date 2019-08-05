"Жопа огонь": Дантес засветил сочный зад Дорофеевой

5 августа 2019, 09:44

Певица Надя Дорофеева наконец придумала, как ей можно затмить своего мужа Владимира Дантеса на совместных фото, и пустила в ход артиллерию.

Дорофеева и Дантес
Дорофеева и Дантес / Instagram

Солистка Время и Стекло Надя Дорофеева во время отпуска в Италии смачно засветила свой зад на совместном снимке с мужем Владимиром Дантесом.

Снимок, где он позирует с попой Дорофеевой, Дантес опубликовал в своем Instagram.

"Финальный!Сегодня последний переход и мы улетим. В наш медовый месяц была сделана похожая фотография. И вот в предверии 8 лет совместной жизни, идеально закосплеили. Хорошего вам воскресенья! Оторвитесь по полной!)))", - подписал он снимок.

На селфи, которое делает Дантес, поместились только пару его татуировок на руках, которые держали телефон, и его лицо на фоне попы Нади Дорофеевой, которая развернулась спиной к камере, и облокотилась на голову Дантеса. Так что все получили возможность насладится видом сзади Надя Дорофеевой, и оценить ее попу, в то время, как до этого Дорофеева снялась в том же купальнике, только "вид спереди".

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева своим "орехом" затмила Дантеса / Instagram

Поклонники также оценили фото, и заценили момент - парочку поздравили, и закидали комплиментами. Комплименты преимущественно получил зад Нади Дорофеевой. Но некоторые с несвойственной людям любопытностью начали вопрошать, когда же пара решит заводить детей, и что это непорядок.

"Я б сказала, что ты красавчик, но жопа Нади тебя затмила, хоть я и не по женщинам", "Вы вообще огонь особенно твоя жена. Не понимаю как можно не ревновать такую?", "Наверное, девушкам не камельфо такое писать, тем более в акаунтах мужей, но жопа у Нади огонь", "По-моему, вы самая классная пара из шоубизнеса)", "задница....она идеальна))))", - пишут поклонники.

Ранее звезда Вечернего Квартала снялась топлес на природе, восхитив поклонников.

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Время и Стекло Надя Дорофеева Владимир Дантес новости шоу бизнеса
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