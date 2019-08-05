Грибы снялись с голыми девушками в новом клипе

Грибы Каракум смотреть онлайн клип / Instagram

Группа Грибы / Grebz выпустила новый клип на песню Каракум, в котором главные герои попадают в компанию голых девушек.

Симптом и 4atty aka Tilla в новом клипе приплывают на спасательной лодке на необитаемый остров, но там неожиданно обнаруживаются красивые голые абборигенки, для которых парни устраивают концерт со своим магнитофоном, жарят Грибы, а потом, после расставания с ними попадаются в руки горилле и запускаю в небо свой магнитофон.

Поклонники с восторгом приняли новый клип, и, хотя он вышел ночью, к утру поднабрал уже больше 100 тысяч просмотров.

"После того, как вынесли мусор и сделали ремонт - можно и отдохнуть)", "Респект за всратые переходы слайдов в конце, есть в этом свой шарм))", "Бл* , чуваки , вы че е*ать за марафон устроили!? Каждый трек а*уенный , красиво возвращаетесь в игру!", "Благодарю за отсутствие Бардаша,я не могу представить его голос в этом лайтовом треке.Это просто легендарный комбек от вас и теперь я с вами до конца", "Не привычно слушать такой трек после "по ремонту" и "контрактов" но все равно а*уенно", - пишут поклонники их творчества.

Grebz Каракум смотреть онлайн клип:

Grebz Каракум текст песни

Я просто класс

Я просто класс

Я просто класс

Я просто класс

Источник text-pesni.com

Я украду эту песню, чтобы тебе подарить, мой друг

Да, может я не Робин, но 100% good

Я убегу со своей уруру [?]

Копы работают под Грибы, чтобы не зачахло в курагу

Мое тело energize, солнце дарит мне свой луч

Люди не ценят джаз, люди как тучи, а я мимо туч

[?] на районе пахнут шашлыки

И детишки под грибочки делают первые шаги

Ветер дует мне в лицо, как в пустыне на сафари

А я все иду пешком под звуки скрипки страдивари

Я улыбаюсь на 5+ [?] никуда не тороплюсь

И я как будто мус, мама, я домой не вернусь

Я просто класс

Я просто класс

Я просто класс

Я просто класс

Я просто класс

Я просто класс

Я украду эту песню, чтобы тебе подарить, мой друг

Да, может я не Робин, но 100% good

Я убегу со своей уруру [?]

Копы работают под Грибы, чтобы не зачахло в курагу

Мое тело energize, солнце дарит мне свой луч

Люди не ценят джаз, люди как тучи, а я мимо туч

[?] на районе пахнут шашлыки

И детишки под грибочки делают первые шаги

Ветер дует мне в лицо, как в пустыне на сафари

А я все иду пешком под звуки скрипки страдивари

Я улыбаюсь на 5+ [?] никуда не тороплюсь

И я как будто мус, мама, я домой не вернусь

Я просто класс

Я просто класс

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