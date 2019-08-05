Грибы снялись с голыми девушками в новом клипе

Обновленная группа Грибы без Юрия Бардаша выпустила уже третий клип под лейблом Grebz.
Группа Грибы / Grebz выпустила новый клип на песню Каракум, в котором главные герои попадают в компанию голых девушек.
Симптом и 4atty aka Tilla в новом клипе приплывают на спасательной лодке на необитаемый остров, но там неожиданно обнаруживаются красивые голые абборигенки, для которых парни устраивают концерт со своим магнитофоном, жарят Грибы, а потом, после расставания с ними попадаются в руки горилле и запускаю в небо свой магнитофон.
Поклонники с восторгом приняли новый клип, и, хотя он вышел ночью, к утру поднабрал уже больше 100 тысяч просмотров.
"После того, как вынесли мусор и сделали ремонт - можно и отдохнуть)", "Респект за всратые переходы слайдов в конце, есть в этом свой шарм))", "Бл* , чуваки , вы че е*ать за марафон устроили!? Каждый трек а*уенный , красиво возвращаетесь в игру!", "Благодарю за отсутствие Бардаша,я не могу представить его голос в этом лайтовом треке.Это просто легендарный комбек от вас и теперь я с вами до конца", "Не привычно слушать такой трек после "по ремонту" и "контрактов" но все равно а*уенно", - пишут поклонники их творчества.
Grebz Каракум смотреть онлайн клип:
Grebz Каракум текст песни
Я просто класс
Я просто класс
Я просто класс
Я просто класс
Источник text-pesni.com
Я украду эту песню, чтобы тебе подарить, мой друг
Да, может я не Робин, но 100% good
Я убегу со своей уруру [?]
Копы работают под Грибы, чтобы не зачахло в курагу
Мое тело energize, солнце дарит мне свой луч
Люди не ценят джаз, люди как тучи, а я мимо туч
[?] на районе пахнут шашлыки
И детишки под грибочки делают первые шаги
Ветер дует мне в лицо, как в пустыне на сафари
А я все иду пешком под звуки скрипки страдивари
Я улыбаюсь на 5+ [?] никуда не тороплюсь
И я как будто мус, мама, я домой не вернусь
Я просто класс
Я просто класс
Я просто класс
Я просто класс
Я просто класс
Я просто класс
Я украду эту песню, чтобы тебе подарить, мой друг
Да, может я не Робин, но 100% good
Я убегу со своей уруру [?]
Копы работают под Грибы, чтобы не зачахло в курагу
Мое тело energize, солнце дарит мне свой луч
Люди не ценят джаз, люди как тучи, а я мимо туч
[?] на районе пахнут шашлыки
И детишки под грибочки делают первые шаги
Ветер дует мне в лицо, как в пустыне на сафари
А я все иду пешком под звуки скрипки страдивари
Я улыбаюсь на 5+ [?] никуда не тороплюсь
И я как будто мус, мама, я домой не вернусь
Я просто класс
Я просто класс
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