"Что с писей?": Надя Дорофеева взбудоражила интимным фото

Надя Дорофеева / Instagram

Солистка Время и Стекло Надя Дорофеева опубликовала в сети очередное фото в купальнике, которое не оставило никого равнодушным.

Дорофеева в очень обтягивающем купальнике не только засветила все свои прелести, но и вызвала много вопросов между добром и злом, куда больше всего смотрели пользователи соцсетей.

"Время поплавать", - подписала фото Дорофеева, сделав сэлфи в зеркале.

На снимке она позирует в новом модном купальнике - монобикини ядовито розового цвета, и снимает сама себя телефоном в зеркале гостиницы.

В этот раз натянутый купальник продемонстрировал не только голые ноги, бедра и ягодицы певицы с тату "Добро" и "Зло", а также ее упругую грудь, но и натянулся снизу достаточно, чтобы поклонники пристально обратили внимание на место Нади между Добром и Злом.

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Надя Дорофеева / Instagram

Пользователи соцсетей поспешили высказать свое мнение о фото - оно не только крайне быстро начало набирать десятки тысяч лайков, и собрало сотни комментариев.

"Что с писей?", "Что - то пошло не так. Не все фото пригодны для общественности", "Купальник натянула", "Жах", "Пирог хлеще чем у Марьяны", "Сейчас бы сидеть, и вагины рассматриваь", "Сейчас бы сидеть, и вагины выкладывать", "Так, стоп, а почему нет голого Вовы на фоне, как на прошлом отдыхе?", "Мама, это так красиво!", "Красотка", "очень горячо. Сегодня ты русалка и создаешь волны", "Фигура", "Огонь в огне", "Верблюжья лапка", "Какая срамота", "Все, спасибо, пошел курить", "П*зденка прям ниче", "Чет мутант какой-то получился. Удали, и другую залей фотку", "Эх, лдин дантес в гробу на досках, другой при жизни не доске", "Что это было", "Фигура шикарная, но фото неудачное", "Член?", "Слабо голую?", "Фигура ужасная", "Опять", - пишут в комментариях.

Ранее Дантес показал горячее на фото, на которое попал зад Нади Дорофеевой, и перещеголял его по поулярности.