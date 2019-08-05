А он тебя целует: Даша Астафьева сверкнула грудью в чувственном ролике

Даша Астафьева записала интимное видео / скриншот

Шикарная певица и модель Даша Астафьева преобразилась в очень соблазнительный ретро-образ и зачитала стихи с бокалом вина, не забыв томно пригвоздить к месту взглядом, и покачнуть бюстом в вызывающем декольте.

В третьей короткометражке Він тебе Ц из серии Киевские истории Даша ушла в прошлое и посетила ресторан Вавилон в Доме кино.

Девушка в платье в горошек и с очень откровенным декольте прочитала стихом песню А он тебя целует группы Руки Вверх, при этом создавая совершенно другую, интимную и романтическую атмосферу.

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Даша Астафьева Він тебе Ц смотреть онлайн видео:

Ранее Даша Астафьева записала стихи в Киевском метро, при этом вызывая на себя недоуменные взгляды киевлян и гостей столицы. А до этого снялась с легендарной Киевской перепичкой в центре Киева.