Ирина Шейк показала аппетитную грудь и заставила страдать бывшего

Ирина Шейк показала грудь / instagram.com/IrinaShayk/

Россиянка Ирина Шейк уже не раз заявляла, что не расстроена уходом Брэдли Купера, но продолжает публиковать настолько откровенные фото, что трудно поверить в ее безразличие.

Пока ее бывший пропадает по своим рабочим вопросам, и не думает заводить роман с Леди Гагой, Ирина Шейк решила напомнить, какие шикарные формы его больше не ждут дома.

Она сняла себя в зеркале на телефон, облокотившись об столик так, чтобы максимально выпятить свою грудь, при этом демонстрируя плоский животик и осиную талию.

Для снимка Ирина Шейк надела красное... не платье, а крошечное кружевное белье. Так что оно максимально разжигает фантазию.

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Снимок модель опубликовала в своем Instagram Stories, так что все восторженные комментарии может видеть только сама девушка, но мы не сомневаемся, что их сотни.

Ирина Шейк / скриншот

Ранее Ирина Шейк снялась без трусов, чтобы появиться на страницах популярного глянца.

А перед этим продемонстрировала, что после ухода Брэдли Купера, нашла другого - с этим мужчиной Ирина Шейк засветилась на прогулке.