Ирина Шейк показала аппетитную грудь и заставила страдать бывшего

Российская модель Ирина Шейк, которую Брэдли Купер бросил с дочкой, заставила его грызть локти и страдать, когда сняла свой шикарный бюст в зеркало.
Россиянка Ирина Шейк уже не раз заявляла, что не расстроена уходом Брэдли Купера, но продолжает публиковать настолько откровенные фото, что трудно поверить в ее безразличие.
Пока ее бывший пропадает по своим рабочим вопросам, и не думает заводить роман с Леди Гагой, Ирина Шейк решила напомнить, какие шикарные формы его больше не ждут дома.
Она сняла себя в зеркале на телефон, облокотившись об столик так, чтобы максимально выпятить свою грудь, при этом демонстрируя плоский животик и осиную талию.
Для снимка Ирина Шейк надела красное... не платье, а крошечное кружевное белье. Так что оно максимально разжигает фантазию.
Читайте такжеНазвали виновника разрыва Ирины Шейк и Брэдли Купера
Снимок модель опубликовала в своем Instagram Stories, так что все восторженные комментарии может видеть только сама девушка, но мы не сомневаемся, что их сотни.
Ранее Ирина Шейк снялась без трусов, чтобы появиться на страницах популярного глянца.
А перед этим продемонстрировала, что после ухода Брэдли Купера, нашла другого - с этим мужчиной Ирина Шейк засветилась на прогулке.