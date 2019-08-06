Голая Анджелина Джоли засветила мокрую грудь в простыне

Анджелина Джоли оголилась в рекламе/ Reuters

Американская звезда Анджелина Джоли снялась в шикарной рекламе нового аромата аромату Mon Guerlain Intense, для которого ей понадобилось сниматься голой в постели.

Видео, на котором обнаженная Джоли нежится в постели набрало свыше 1,1 просмотров менее, чем за день.

На ролике она просыпается голой в постели, демонстрируя спину и все татуировки на ней. Потом она встает с постели, оставаясь топлес, но забрав простынь с постели.

Когда она использует рекламируемый аромат, то засвечивает грудь, кружится с простыней, лежит в постели, едва прикрыв грудь тонкой шелковой простыней, а в ее воображении она идет по тропическому лесу под дождем.

Анджелина Джоли / скриншот

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Кадры сменяются - она также стоит в полуоборота топлес, и разворачивается спиной, засветив грудь на фоне яркого солнца, а потом снова прыгает и веселится под яростным дождем.

Анджелина Джоли оголилась для рекламы Mon Guerlain Intense смотреть онлайн видео:

Автором мини-фильма выступил мексиканский кинооператор и режиссер Эммануэль Любецки, который снял сексуальные видеокадры с Джоли в ее доме в Камбодже.

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