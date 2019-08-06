Голая Анджелина Джоли засветила мокрую грудь в простыне

Актриса и режиссер Анджелина Джоли снялась в нежной и пикантной рекламе французского бренда для которого полностью разделась.
Американская звезда Анджелина Джоли снялась в шикарной рекламе нового аромата аромату Mon Guerlain Intense, для которого ей понадобилось сниматься голой в постели.
Видео, на котором обнаженная Джоли нежится в постели набрало свыше 1,1 просмотров менее, чем за день.
На ролике она просыпается голой в постели, демонстрируя спину и все татуировки на ней. Потом она встает с постели, оставаясь топлес, но забрав простынь с постели.
Когда она использует рекламируемый аромат, то засвечивает грудь, кружится с простыней, лежит в постели, едва прикрыв грудь тонкой шелковой простыней, а в ее воображении она идет по тропическому лесу под дождем.
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Кадры сменяются - она также стоит в полуоборота топлес, и разворачивается спиной, засветив грудь на фоне яркого солнца, а потом снова прыгает и веселится под яростным дождем.
Анджелина Джоли оголилась для рекламы Mon Guerlain Intense смотреть онлайн видео:
Автором мини-фильма выступил мексиканский кинооператор и режиссер Эммануэль Любецки, который снял сексуальные видеокадры с Джоли в ее доме в Камбодже.
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