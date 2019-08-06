Хайди Клум игриво засветила грудь на пляже

6 августа 2019, 09:53

Молодая жена Хайди Клум отдыхает с Томом Каулитцем в медовом месяце. Пока они проводят время на пляже, Хайди разделась ради равномерного загара.

Хайди Клум
Хайди Клум показала грудь / Instagram

Модель Хайди Клум, которая на днях вышла замуж за гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца, попала в объективы парацци во время отдыха в медовом месяце.

Хайди Клум на пляже с Томом и его братом решила загорать топлес. Фото уже оперативно слили в соцсети.

Хайди Клум отдыхает после свадьбы с братьями Каулитц на Капри, и похоже у них настоящая шведская семья. Как по другому объяснить то, что Том и Хайди считают нормальным, что голую грудь Клум может видеть еще кто-то кроме мужа.

На фото они отдыхают тройничком на пляже, причем Хайди без стеснения обнажилась и приняла солнечные ванны не только в присутствии брата Тома, но и окружающих.

Читайте такжеГолая Анджелина Джоли засветила мокрую грудь в простыне

Она просто опустила верхнюю часть цельного белого купальника и подставила тело солнечным лучам. Тут даже сложно сказать - если она собиралась загорать топлес, стоило ли надевать цельный купальник, или девушка просто заметила фотографов, и решила дать им рыбки.

  • Хайди Клум Instagram
  • Хайди Клум Instagram
  • Хайди Клум Instagram
  • Хайди Клум Instagram
  • Хайди Клум Instagram
  • Хайди Клум Instagram
  • Хайди Клум Instagram
  • Хайди Клум Instagram

Напомним, Хайди Клум и Том Каулитц помолвлены с декабря 2018, поженились они в феврале 2019, а пышную церемонию сыграли тайно летом 2019. После того, как они уехали в свадебное путешествие, парочка начала выкладывать фото. Для 46-летней Хайди Клум, у которой 4 детей это 3 брак. Для 29-летнего Тома Каулитца - первый.

Ранее Хайди Клум была замужем за парикмахером Риком Пипино с 1997 по 2002 года а с 2005 по 2012 – с певцом Силом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Хайди Клум новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:15
В Украине ввели новые правила маркировки продуктов: главные изменения
10:15
Что там у москалей, или Почему украинцам не стоит смеяться над россиянами мнение
10:08
Киевпастранс отменил 9 рейсов городской электрички: что случилось
09:53
Хайди Клум игриво засветила грудь на пляже Фото
09:44
Погода в Украине: каких сюрпризов ждать сегодня и в августе в целом Видео
09:36
В Турции рассказали, о чем Зеленский поговорит с Эрдоганом
09:23
Взрывы в Краснодарском крае: силовики РФ огласили причину и последствия Видео
09:16
УАФ дисквалифицировал шестерых арбитров за договорные матчи
09:10
В Слуге народа рассказали о создании офиса обучения и развития депутатов Видео
08:59
Украину внезапно накрыла мощнейшая магнитная буря Видео
08:55
"На старом багаже киевлянам будет трудно" - экс-футболист Динамо Олег Саленко
08:36
Почему от Украины зависит победитель выборов президента США мнение
08:24
Встреча Зеленского с Трампом: эксперты оценили вероятность визита президента США в Украину Видео
07:56
"Конкуренция великих держав": в НАТО нашли причину аннексии Крыма
07:33
Как похудеть без стресса для организма: 13 простых советов от диетолога
07:26
В ГБР завели еще одно дело против Порошенко Видео
07:15
"Петр І или маленький Лукашенко": зачем Зеленский кошмарит чиновников
06:58
Подлость Путина: у хозяина Кремля есть план по Украине, и он очень вероломен мнение
06:46
Икра из кабачков и икра из баклажан: вкуснейшие рецепты на зиму Фото Видео
06:34
Голая Анджелина Джоли засветила мокрую грудь в простыне Видео
06:02
Мужские стрижки осень 2019: топ-5 самых модных решений - фото Фото
05:31
Голодные хищники с Нибиру пожирают туристов в Черном море - уфологи
04:46
Эксперт спрогнозировал, как Слуга народа схлестнется с партией Медведчука в Раде
04:03
Чемпионка мира по фитнес-бикини назвала три кита набора "мяса"
03:18
Принц Чарльз может сняться в продолжении бондианы
02:30
Ирина Шейк показала аппетитную грудь и заставила страдать бывшего
01:42
Как тебе такое, Илон Маск? Украинский священник окропил Tesla святой водой Видео
00:59
Не пустят в школу: Супрун напомнила об обязательных прививках
00:26
Порноактриса лукаво и развратно изогнулась на откровенных фото Фото
05 августа, понедельник
23:50
Маринованные помидоры на зиму по-корейски, в собственном соку и быстрые: отличные рецепты Фото Видео
23:39
"Крайний срок": ЦИК не установил результаты выборов в Раду в одном округе Видео
23:23
Жителям ряда областей Украины грозит "погодное расстройство" Видео
22:53
Хармс рассказала, как ЕС может улучшить жизнь украинцев
22:23
Названа возможная дата похорон Вилли Токарева
22:17
В Украину едут проходимцы и идиоты: как Супрун села в лужу мнение
22:06
В НАТО объяснили, почему после распада СССР мощно расширились
21:48
Воскресший из: президент Туркменистана проехался на джипе до "Врат ада" Видео
21:42
Диетолог посоветовала "незаезженные" намазки на хлеб
21:40
Известный бельгийский велогонщик погиб во время Тура Польши
21:28
Скончался автор легендарного шлягера Снег кружится
21:12
Стало известно, что "слуги народа" изучали в Трускавце Видео
21:10
Привкус зрады: в Минобороны отказались покупать украинские бронемашины из-за польских Видео
20:34
Быстрая смертная казнь: Трамп жестко отреагировал на кровавые бойни в США Видео
20:26
"Из любой точки США": подопечные Супрун сели в лужу с документами Минздрава - фото
19:53
Звонок в Лондон: Зеленский поговорил по телефону с Джонсоном - детали беседы
19:51
Куда сходить в Киеве в августе: расписание джазовых концертов Видео
19:32
А он тебя целует: Даша Астафьева сверкнула грудью в чувственном ролике Видео
19:08
Хранители 2019: в новом трейлере подняли вопрос расизма Видео
18:57
Раскрыты подробности недавней встречи Коломойского и Порошенко
18:33
Хармс объяснила, почему у Путина снижается аппетит к войне на Донбассе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять