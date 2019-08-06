Хайди Клум игриво засветила грудь на пляже

Хайди Клум показала грудь / Instagram

Модель Хайди Клум, которая на днях вышла замуж за гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца, попала в объективы парацци во время отдыха в медовом месяце.

Хайди Клум на пляже с Томом и его братом решила загорать топлес. Фото уже оперативно слили в соцсети.

Хайди Клум отдыхает после свадьбы с братьями Каулитц на Капри, и похоже у них настоящая шведская семья. Как по другому объяснить то, что Том и Хайди считают нормальным, что голую грудь Клум может видеть еще кто-то кроме мужа.

На фото они отдыхают тройничком на пляже, причем Хайди без стеснения обнажилась и приняла солнечные ванны не только в присутствии брата Тома, но и окружающих.

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Она просто опустила верхнюю часть цельного белого купальника и подставила тело солнечным лучам. Тут даже сложно сказать - если она собиралась загорать топлес, стоило ли надевать цельный купальник, или девушка просто заметила фотографов, и решила дать им рыбки.

Напомним, Хайди Клум и Том Каулитц помолвлены с декабря 2018, поженились они в феврале 2019, а пышную церемонию сыграли тайно летом 2019. После того, как они уехали в свадебное путешествие, парочка начала выкладывать фото. Для 46-летней Хайди Клум, у которой 4 детей это 3 брак. Для 29-летнего Тома Каулитца - первый.

Ранее Хайди Клум была замужем за парикмахером Риком Пипино с 1997 по 2002 года а с 2005 по 2012 – с певцом Силом.