Королева показала сексуальную девушку несовершеннолетнего сына

Наташа Королева, которая отдыхает с семье в Краснодарском крае, опубликовала фото девушки своего сына, которую он познакомил с родителями.
Наташа Королева, которая гуляет на свадьбе в Краснодарском крае, показала девушку своего сына Архипа, которую они взяли на празднование.
Снимок с Архипом и Машей Наташа Королева опубликовала в своем Instagram.
На фото счастливые дети возле входа в гостиницу, куда Королеву пригласили на свадьбу.
Она тщательно выставила теги на сына, его девушку и гостиницу.
А на страницах детей уже через какое-то время появились фото с моря, где они обнимаются и целуются.
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17-летний Архип Глушко встечается с 23-летней Машей Слугиной, которая сыграла в свое время в шоу Дом-2. Сейчас она позиционирует себя как модель, и судя, по всему получает юридическое образование.
Маша Слугина уже принимала участие в шоу Доброе утро на Первом канале, была героиней шоу Сердца за любовь на канале СТС Love (3 сезон, 95 выпуск), а также сыграла роль жертвы насилия в постановочной судебной передаче По делам несовершеннолетних на канале Домашний.
Точно неизвестно, когда начались отношения Архипа и Маши, но первое фото с Наташей Королевой появилось еще 7 апреля 2019 - за кулисами с бабушкой Людмилой Порывай.
Когда об отношениях пытались узнать у Сергея Глушко, он отказался отвечать и посвящать прессу в семейные дела.