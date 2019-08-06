"О*уенно": Maruv в прозрачном наряде взбудоражила сменой имиджа

Maruv поделилась пикантными фото / instagram.com/maruvofficial/

Певица Maruv опубликовала в сети серию пикантных фото, которыми намекнула, что сменила имидж, и перекрасилась из блондинки в брюнетку.

Maruv опубликовала в своем Instagram фотосеесию в черной маске и прозрачном комбинезоне, при этом с черными волосами. та что, если кто-то смог обратить внимание на ее лицо, то заметил, что девушка сменила имидж.

"Все брюнетки должны попробовать быть блондинками хоть раз", - подписала она фото.

Фотосессию для нее устроил Олег Феникс, который запечатлел интимный момент.

На снимках Maruv позирует в прозрачном комбинезоне с кружевами, который демонстрирует черное белье певицы.

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Чтобы поклонники точно обратили внимание на ее прическу, Maruv снялась сидя за столом. Как при этом ей удалось соблазнительно позировать - знает только сама певица, которая давно постигла мастерство двигаться сексуально.

Поклонники заценили смену стиля Maruv, и порадовались ее новому имиджу.

"Ахуенно", "Фантазии нет предела!", "Цвет волос вообще роли не играет, ибо МАРУВ - Богиня в любом образе. И отдельный респект за то, что не боишься экспериментировать. Лучшая!!!", "Киса, которую мы заслужили", "На Белуччи Монику здесь похожа", "Красотка", "Maruv, знай ты лучшая, та Клава Кока с своей последней песней жалкий отстой и дешёвая копия тебя!", "И брюнеткой тебе хорошо и блондинкой очень даже красиво)) с блондом более яркая и секси", - пишут поклонники.

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