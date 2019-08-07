"Е*ать, душа": Экс-Серебро вывалила грудь из откровенного платья

Катя Кищук показала мега-сиськи/ Instagram

Горячая певица Катя Кищук после расставания с Серебром не выходит из амплуа, и публикует в сети фотографии своей груди.

Новые снимки в платье с декольте до пупка Катя опубликовала интимные фото, на которых ее грудь стремиться выпрыгнуть на свободу.

"Привет!", - написала она под фото

На снимках Катя позирует в длинном платье которое спереди до пупка полностью открытое, и стянутое только парочкой ниточек. Так, что из импровизированного декольте грудь Кищук так и стремиться выпрыгнуть ее огромная грудь.

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Хотя, теоретически, под это платье можна было надеть белье, Катя от этой идеи отказалась, так что самые зоркие пользователи соцсетей уже разглядели у нее все, что можно.

Катя Кищук / Instagram

Катя Кищук / Instagram

Поклонники с восторгом приняли новые снимки Кищук, и поспешили завалить ее комментариями.

"Вот это глаза...", "милфаааа", "Красивое платье! И фотка", "Вот же она кайфует, когда трогает себя", "Думал животик Какое то искажение", "Да ну, е*ануться можно", "Гарна дивчина", "Да сфоткайся уже голая, шо ты мозги е*ешь", "Е*ать ахуенная", "Е*УЧИЙ КАРАУЛ ВОТ ЭТО СИСЯНДРЫ", "е*ать душа", - пишут поклонники.

До этого Maruv в прозрачном наряде взбудоражила сменой имиджа, когда показала перекрашенные волосы.