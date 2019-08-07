Сочная грудь Каменских коварно вылезла из тесного бикини

Настя Каменских показала незагорелую грудь / Instagram

Настя Каменских опубликовала пикантное фото, на котором ее грудь готовится покинуть уготованное место в крошечном бикини.

Певица заговорила о вдохновении, и для большего внимания пользователей соцсетей, к своему посту добавила весьма интригующее фото.

"Очень важно посвящать время себе, остановится на секундочку, выдохнуть. Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе! Вы знали, что большинство идей рождаются, когда мозг находится в состоянии спокойствия и вы не пытаетесь сию секунду что-нибудь придумать? Главное напитаться новой информацией, вдохновиться и вы даже не заметите, как найдёте крутое решение. Путешествия, особенно, когда рядом с любимый человек, помогают восполниться. Вдохновиться и наметить новые цели. С огромным списком новых идей и с невероятным драйвом по приезду приступлю к выполнению задуманного! А как вы вдохновляетесь?", - написала певица.

На снимке, к которому она добавила свой текст, Настя позирует в белом тесном бикини и легкой накидке-халате. Девушка выставила напоказ стройные ножки и бедра, которые видны благодаря высокой посадке бикини. А ее грудь на кадре замерла в готовности выпрыгнуть их лифчика - видно, что его чашечки не только тесные, но и существенно меньше, чем обычно носит Каменских, а ее немаленькая грудь не способна выносить долго такую тесноту.

Настя Каменских / Instagram

Поклонники пришли в восторг от такого зрелища, и кинулись лайкать и писать комплименты Насте. Всего за 30 минут пост собрал почти 40 тысяч лайков и почти 2 сотни комментариев.