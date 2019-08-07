"На порно не пойду": Бабушка отказалась от срамного концерта Поляковой

Оля Полякова / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Оля Полякова будет разочарована, когда узнает, что бабушка, которая разрисовала ее плакаты, отказалась от билета на концерт Королева Ночи, и выразила недовольство поведением молодежи.

Была обнаружена бабушка, превратившая Полякову в "Корову Ночи", и даже дала комментарий по поводу всех событий с концертом, пишет местное издание molbuk.

Бабушкой оказалась Анна Куниш и ей 60 лет. Она воюет с "вульгарно-срамными рекламами" уже не один год, и регулярно их зарисовывает, а также штурмует мера Черновцов Лексея павловича Каспрука.

"Эту певицу я называю - Ольга Пошлякова. Я была, есть и буду противницей вульгарно-срамных реклам! Каспрук в курсе, я была неоднократно у него на приеме. Говорила ему: "Алексей Павлович, о вас мнение у общественности как о добропорядочном семьянине. Будьте добры, помогите почистить Черновцы от вульгарно-срамных реклам. Она унижает человеческое - как женское, так и мужское - достоинство, и глумится над религиозными чувствами православных", - сетует женщина.

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Она сама призналась, что уже не в первый раз зарисовывает Поялкову - в 2018 году она облила краской плакат, мимо которого должна была проходить в церковь.

Причем ее абсолютно не смутила полиция.

"Приходит полиция: что вы делаете? Говорю, одеваю ее! Потому что я в эту сторону буду идти паску святить, не хочу, чтобы портила нам праздник этими вульгаризмами. Таланту стриптиз не нужен!", - объяснила пенсионерка.

По поводу билетов на концерт Поляковой женщина старой закалки ответила категорично: "Ни в коем случае! Никогда в жизни на такое порно я не пойду, я на это не ведусь, хоть оно и дармовое. Пусть она изменит свой хотя бы рекламный образ!".

Однако призналась, что не знала, что ее снимают на камеру и не рисовала бы, если бы увидела того "оператора".

Напомним, на днях Оля Полякова опубликовал в сети видео, на котором женщина зарисовала две буквы в фразе "Королева Ночи" на плакате ее концерта. Звезды отреагировали бурно, и с юмором. В Черновцах пообещали найти хулиганку.

Однако после этого Полякова пообещала возместить ущерб за плакаты, и подарить бабушке, если ее найдут, билеты на свое шоу.