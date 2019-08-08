"Сиськи набок": экс-участница Дом-2 показала свои поплавки

Дарья Пынзарь / Imnstagram

Бывшая участница шоу Дом-2 Дарья Пынзарь теперь бизнес-вумен и настоящая светская львица, но в соцсетях на нее постоянно совершают нападки за пластические операции. Пынзхарь решила поприкалываться над хейтерами, и выложила в Instagram фото с курорта показала свою грудь, задорно поддев пользователей соцсетей.

"Поплавок)))жду оригинальной подписи почему так))) ... хотя думаю все сойдется на (.)(.) и что они такие ненатуральные. Все кто так комментируют, наверное даже волосы не эпилируют, за натуральность же)))", - написала она.

На фото Дарья плавает в море на спине, выставив вверх как поплавки избранные части тела, о которых и речь.

Дарья Пынзарь / Instagram

После этого она опубликовала фото в странном ярком купальнике, который закрывает плечи, но не скрывает грудь. Ее огромная грудь просто вываливается из купальника, создавая впечатление, что она увеличена неестественным способом.

Дарья Пынзарь / Instagram

Подписчики все равно не оценили ее шутку и разразились критикой внешности девушки.

"Красота в глазах смотрящего! Я первое что увидела, это как девушка с ярким цветом ногтей кайфует... ", "Я лежу как поплавок,сиськи набок и свисток)", "И я хочу так же )))", "Конечно нет натуральности", "Вы какой то бред написали?", - пишут они.

Ранее сочная грудь Каменских коварно вылезла из тесного бикини, и засветилась на весь мир.