"Сиськи набок": экс-участница Дом-2 показала свои поплавки

Светская львица Дарья Пынзарь опубликовала в сети свою гигантскую грудь, и ярко постебалась над хейтерами.
Бывшая участница шоу Дом-2 Дарья Пынзарь теперь бизнес-вумен и настоящая светская львица, но в соцсетях на нее постоянно совершают нападки за пластические операции. Пынзхарь решила поприкалываться над хейтерами, и выложила в Instagram фото с курорта показала свою грудь, задорно поддев пользователей соцсетей.
"Поплавок)))жду оригинальной подписи почему так))) ... хотя думаю все сойдется на (.)(.) и что они такие ненатуральные. Все кто так комментируют, наверное даже волосы не эпилируют, за натуральность же)))", - написала она.
На фото Дарья плавает в море на спине, выставив вверх как поплавки избранные части тела, о которых и речь.
После этого она опубликовала фото в странном ярком купальнике, который закрывает плечи, но не скрывает грудь. Ее огромная грудь просто вываливается из купальника, создавая впечатление, что она увеличена неестественным способом.
Подписчики все равно не оценили ее шутку и разразились критикой внешности девушки.
"Красота в глазах смотрящего! Я первое что увидела, это как девушка с ярким цветом ногтей кайфует... ", "Я лежу как поплавок,сиськи набок и свисток)", "И я хочу так же )))", "Конечно нет натуральности", "Вы какой то бред написали?", - пишут они.
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