"Как это развидеть": экс-Серебро вульгарно вывалила грудь из корсета

Бывшая солистка экс-Серебро Оля Серябкина опубликовала откровенные фото со съемок своего очередного клипа.
Певица Оля Серябкина решила заинтриговать своих поклонников пикантными фото, чтобы они отгадали, для какого клипа она снималась.
Оля Серябкина поделилась фотосетом в своем Instagram, но вызвала критику даже поклонников.
"Вчера ночью зафиналили клип… В мыслях до сих пор прокручиваю образы, съемочный процесс. Плюс нескончаемые блестки на теле и одежде не дают отвлечься )) Хочу уже увидеть результат и показать его вам! Но пока рано… Могу только назвать трек. Сначала спрошу вас. Интересно, что вы думаете и как чувствуете. На какую песню снимали? 1 – Полуголые, 2 – Набери мой номер, 3 – Косатка, 4 – Новая, 5 – Другая песня с альбома. Пишите в комментах. А я позже дам ответ", - написала она.
Она предстала перед поклонниками в корсете с полупрозрачными рукавами и юбкой, под которыми видны ее бедра, ягодицы и грудь, которая выпрыгивает из корсета. На нескольких фото она соблазнительно позирует, закинув руки, и двигая ножкой.
Поклонники разделились на несколько групп, причем много из них откровенно признались, что короткие волосы Серябкиной ей очень не идут, и они надеются, что это парик. А хейтеры просто завалили ее критикой, сделав упор на слишком откровенном наряде и неудачном образе.
Ранее экс-участница Дом-2 показала свои поплавки и поприкалывалась над хейтерами.