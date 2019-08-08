"Как это развидеть": экс-Серебро вульгарно вывалила грудь из корсета

8 августа 2019, 10:30

Бывшая солистка экс-Серебро Оля Серябкина опубликовала откровенные фото со съемок своего очередного клипа.

Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram

Певица Оля Серябкина решила заинтриговать своих поклонников пикантными фото, чтобы они отгадали, для какого клипа она снималась.

Оля Серябкина поделилась фотосетом в своем Instagram, но вызвала критику даже поклонников.

"Вчера ночью зафиналили клип… В мыслях до сих пор прокручиваю образы, съемочный процесс. Плюс нескончаемые блестки на теле и одежде не дают отвлечься )) Хочу уже увидеть результат и показать его вам! Но пока рано… Могу только назвать трек. Сначала спрошу вас. Интересно, что вы думаете и как чувствуете. На какую песню снимали? 1 – Полуголые, 2 – Набери мой номер, 3 – Косатка, 4 – Новая, 5 – Другая песня с альбома. Пишите в комментах. А я позже дам ответ", - написала она.

Она предстала перед поклонниками в корсете с полупрозрачными рукавами и юбкой, под которыми видны ее бедра, ягодицы и грудь, которая выпрыгивает из корсета. На нескольких фото она соблазнительно позирует, закинув руки, и двигая ножкой.

Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram
Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram
Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram

Поклонники разделились на несколько групп, причем много из них откровенно признались, что короткие волосы Серябкиной ей очень не идут, и они надеются, что это парик. А хейтеры просто завалили ее критикой, сделав упор на слишком откровенном наряде и неудачном образе.

Ранее экс-участница Дом-2 показала свои поплавки и поприкалывалась над хейтерами.

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