"Цици не видно": Полуголая Никитюк взбудоражила пикантным фото

Леся Никитюк / Instagram

Ведущая Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram фото в купальнике, которое сделала во время записи своей новой программы ЛеМаршрутка, и вызвала фурор в сети.

Леся Никитюк кратко описала новый снимок : "Прекрасное место, прекрасная страна".

На снимке он в черном купальнике с высокой посадкой кайфует под водопадом. Она уже успела намочить волосы, и подняла одну руку под струю воды, а другой придерживает свою пышную шевелюру.

Таким удачным кадром Никитюк успела показать не только стройную фигурку, но и свои шикарные формы, за что поклонники рассыпались в комплиментах. Однако были и те, кому не хватило "огонька" на снимке.

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Леся Никитюк / Instagram

"О а цици не видно", "Леся, дивись, не захворій", "Как же я обожаю тебя", "Вау круто", "Вау? как прекрасна Леся! Как богата людьми и природой Украина! Жаль, что купальник не 47й, так к нему привыкли!", - пишут поклонники.

Напомним, в следующем сезоне выходит новое шоу Леси Никитюк в ее любимом тревел-стиле - ЛеМаршрутка, для которого девушка за лето объездила пол-Украины.