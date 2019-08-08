"Все на показ": Седокова вывалила гигантскую грудь на пикантном фото

Анна Седокова / Instagram

Певица Анна Седокова разделась для того, чтобы снять в зеркале кубики своего пресса. Девушка опубликовала в сети настолько горячее фото, что никто из поклонников не смолчал, и ее засыпали комментариями.

Седокова опубликовала свое фото в Instagram.

"Есть такая штука "осознанное потребление", когда ты допустим не ешь все подряд и всегда, а только когда ты по настоящему хочешь есть. Точно так же ты не скупаешь в магазине все подряд , а покупаешь одну вещь, но качественную.А может быть точно так же с чувствами? Может, нам нужно намного меньше, чем мы жадно желаем ? Может, иногда стоит взять паузу и немного проголодаться перед тем, как прыгать из отношения в отношения и в этой паузе ничего нет плохого?А ещё, я собой недовольна, что у меня больше 1000 людей, за которыми я слежу тут, но ведь реально я вижу всего человек 100 , а важны для меня 10 , так зачем же мне эти 900? Как у вас с этим?", - пишет она.

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На фото Седокова позирует в бикини, демонстрирую не просто стальной пресс, а настоящие кубики.

А ее гигантская грудь не просто совершает попытку сбежать, а видно, как планомерно продавливает купальник наружу.

Поклонники отреагировали большей частью позитивно на столь интимное фото, лишь некоторые отметили, что фотошоп удачный, и что слишком уж это откровенно для публики.

Анна Седокова / Instagram

"Скоро будут голыми фоткаться,ну все на показ!!!", "Время беспощадно", "Вроде едите все ,откуда такой живот?))в чем секрет)", "Аня,Вы красотка!", - пишут поклонники.

Ранее Седокова запостила свое очень откровенное фото с голой грудью, и пообещала август уделить детям, что существенно сократит количество ее постов. Но судя, но новой фотке, это не совсем так.