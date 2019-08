Судья Танцев со звездами разделась ради пикантного фото

Екатерина Кухар / Instagram

Балерина Екатерина Кухар, которая является также судьей шоу Танці з зірками Украина отдыхает в США, и публикует горячие фото.

Новое фото в крошечном бикини Кухар появилось на ее странице в Instagram.

"Love Me Like You Do", - написала она под снимком.

Это одновременно отсылка к песне Ellie Goulding Love Me Like You Do, и фраза "Люби меня так, как можешь только ты".

На снимке она в крошечном белом купальнике без бретелек, который только закрывает ее грудь, но демонстрирует стройную фигурку и осиную талию.

Подписчики осыпали ее комплиментами.

"Катюша,как всегда,шикарна", "Наша красавица", "Отлично, когда отдых доставляет наслаждение!!! Отличные места!!!", "Красавица, умница, талантище!!!", "Потрясающая балерина", "Шикарна девушка в шикарним купальнике в Малибу", "Я вже не можу дочекатися нового сезону проекту Танці,я обожнюю коли Ви даєте оцінку номеру", - пишут поклонники.

