"Че за п*здец?": Ратаковски на пикантном фото показала возмутительную шерстку

Эмили Ратаковски с небритыми подмышками / Instagram Ратаковски

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски выложила в Instagram эротичное фото, возмутившее многих ее фанатов.

Звезда обнаженных решила своеобразно поддержать феминисток и сторонников бодипозитива: Ратаковски опубликовала снимок с небритыми подмышками.

"Волосатое" фото – часть откровенной фотосессии для американского глянца Harper's Bazaar.

"Дайте женщинам возможность быть теми, кем они хотят быть, и настолько многогранными, насколько они могут быть. Я написала эссе для Harper's Bazaar о важности права женщин на выбор (как им одеваться, что постить, бриться ли или нет) независимо от того, что повлияло на образ", – так пояснила Ратаковски появление этого фото.

Небритые подмышки в частности и волосы на теле вообще для Эмили, по ее словам, "это еще одна возможность проявить свою способность выбирать".

Стоит отметить, что поддержали Ратаковски в ее стремлении не брить разные части тела в основном англоговорящие фанаты модели. А вот у русскоговорящих поклонников фото вызвало преимущественно негативную реакцию.

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"О да! Как круто брить ноги и зону бикини, но оставить подмышки", – отметил krtyann.

"Интересно, как связаны волосы, подмышки, уважение к женщинам и право выбора. Вот не понимаю. Одно место еще б небритое тогда бы показали", – считает nadiya_me.

"Ну все, посмотрели? Теперь не брейте ноги, подмыхи и зону бикини – это ж модно", – иронизирует valeriy.homchuk.

В целом, русскоязычная публика сошлась во мнении, "как же это мерзко" и что брить подмышки нужно хотя бы ради чистоты и гигиены.

Тем временем у фото за четыре часа набралось более 1,3 млн лайков.

Ранее Эмили Ратаковски выложила в Сеть свое самое голое фото. Низ живота защищает только розовый цветок.