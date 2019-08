Пугачову скопировала знаменитая певица из США

Барбара Стрейзанд повторила образ Аллы Пугачевой / Instagram

Максим Галкин показал, как его жена Алла Пугачева стала примером подражания для известной американской певицы Барбары Стрейзанд, которая несколько дней назад устроила концерт, почти точь в точь повторив образ российской примадонны Пугачевой.

"Это концерт Барбары Стрейзанд, который состоялся пять дней назад. Похоже образ Аллы двадцатилетней давности дошёл до мировых звёзд", - пишет Галкин.

На видео, если не включать звук, действительно кажется, что выступает Алла Пугачева.

Причем, это поспешили подтвердить даже некоторые знаменитости, а подписчики начали писать, чтобы Галкин не подлизывался к Пугачевой, и не унижал Барбару Стрейзанд.

"Это правда!", - пишет Волочкова.

"Ой как неудобно", - пишет продюсер Лободы Нателла Крапивина.

"Только не женись теперь на ней - это всего лишь дешевая копия", Аааа. Просто ОДИН В ОДИН ))", "Барбара звезда мировой величины. И не понимаю тех, которые неуважительно пишут о ней. Послушайте её, почитайте о ней.", "Хватит жополизничать Максиму! Стрейзанд великая певица и Актриса! Голос Мощный! Дураки те,кто обсирают Стрейзанд!!!", - пишут в комментариях.

Зная юмор Галкина, можно было бы подумать, что это просто видеоряд с Пугачевой, на который наложили голос Стрейзанд, но на YouTube уже появились короткие видео с выступления Стрейзанд 3 августа - можете сами сравнить, чтобы оценить правдивост слов Максима Галкина.

