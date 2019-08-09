Пугачову скопировала знаменитая певица из США

Алла Пугачева оказалась почти что жертвой плагиата - почти спустя 20 лет звезды мирового масштаба повторяют ее концертный образ.
Максим Галкин показал, как его жена Алла Пугачева стала примером подражания для известной американской певицы Барбары Стрейзанд, которая несколько дней назад устроила концерт, почти точь в точь повторив образ российской примадонны Пугачевой.
"Это концерт Барбары Стрейзанд, который состоялся пять дней назад. Похоже образ Аллы двадцатилетней давности дошёл до мировых звёзд", - пишет Галкин.
На видео, если не включать звук, действительно кажется, что выступает Алла Пугачева.
Причем, это поспешили подтвердить даже некоторые знаменитости, а подписчики начали писать, чтобы Галкин не подлизывался к Пугачевой, и не унижал Барбару Стрейзанд.
"Это правда!", - пишет Волочкова.
"Ой как неудобно", - пишет продюсер Лободы Нателла Крапивина.
"Только не женись теперь на ней - это всего лишь дешевая копия", Аааа. Просто ОДИН В ОДИН ))", "Барбара звезда мировой величины. И не понимаю тех, которые неуважительно пишут о ней. Послушайте её, почитайте о ней.", "Хватит жополизничать Максиму! Стрейзанд великая певица и Актриса! Голос Мощный! Дураки те,кто обсирают Стрейзанд!!!", - пишут в комментариях.
Зная юмор Галкина, можно было бы подумать, что это просто видеоряд с Пугачевой, на который наложили голос Стрейзанд, но на YouTube уже появились короткие видео с выступления Стрейзанд 3 августа - можете сами сравнить, чтобы оценить правдивост слов Максима Галкина.
Видео Макса Галкина
Барбара Стрейзанд скопировала образ Пугачевой смотреть онлайн:
Видео с выступления Стрейзанд
Barbara Streisand Woman In Love, Enough Is Enough NYC, August 3rd 2019:
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