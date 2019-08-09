Топ-модель по-украински 3 сезон: Соня Плакидюк показала первую участницу

Топ-модель по-украински: Соня Плакидюк / пресс-служба

Новый 3 сезон Топ-модели по-украински уже отснят, и известно имя победителя, но никто не разглашает ее имя. А пока шоу еще не началось, одна из судей шоу Соня Плакидюк уже засветила лицо одной из участниц.

Соня Плакидюк, которая посетила допремьерный показ анимационного фильма Angry Birds2, привела с собой девушку, которая приняла участие в 3 сезоне Топ-модели по-украински, и запостила их совместное фото в Instagram.

"Внимание! Сладкий спойлер для всех, кто с нетерпением ждет новый сезон Топ-модели по-украински. Ко мне на премьеру Angry Birds в кино 2 пришла участница нового сезона нашего модельного реалити. Правда, хорошенькая?", - написала она под фото.

На снимке они запечатлены вместе с таинственной Катей в креслах кинотеатра.

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Топ-модель по-украински: Соня Плакидюк и Катя / пресс-служба

О девушке пока известно лишь две вещи: во-первых, ее зовут Катя, во-вторых, она действительно хорошенькая. И, конечно же, Соня не отказала ей ни в автографе, ни в фото. Ведь что-что, а фотографироваться и позировать после проекта девушка умеет на отлично.

Напомним, первая серия 3 сезона Топ-модель по-украински выходит на Новом канале 30 августа.

Ранее уже были названы все новые судьи и новые правила проекта. К слову, уже стартовали кастинги на новый 4 сезон Топ-модель по-украински.