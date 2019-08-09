"Это позорно": Леди Гагу пытаются лишить сингла Shallow и денег

Леди Гага стала жертвой спекулянта / Reuters

Леди Гага - первая певица, которая может стать жертвой судебного решения, которое стало прецедентом из-за Кэти Перри. Воспользовавшись примером репера-сектанта, малоизвестный музыкант решил поживиться с успехов певицы.

Малоизвестный музыкант Стив Ронсен неожиданно заявил, что синг Shallow был записан на основе его песни Almost, пишет издание Page Six.

Малоизвестный музыкант, который ранее записывал каверы на песни знаменитых, заявил, что плагиат состоит в использовании комбинации трех аккордов. Теперь он требует от Леди Гаги компенсации в миллионы долларов. Точной цифры пока что не называлось.

Шокированная такой наглостью певица пообещала обратиться к своим адвокатам, чтобы упредить подобный произвол и спекуляцию.

"Ронсен и его адвокат пытаются легко заработать на успешной артистке. Это позорно и неправильно", - прокомментировал инцидент защитник певицы в официальном комментарии.

Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow смотреть онлайн клип:

Almost Steve Ronsen смотреть онлайн клип

Именно на основании подобных же доказательств репер Маркус Грей (Flame) выиграл у Кэти Перри суд за авторские права на песню Dark Horse. Суд, по неизвестным причинам принял скандальное решение признать плагиатом использование последовательности нескольких нот, которое в музыке никогда не считалось плагиатом, поскольку это общеизвестны мотив, который используют почти все музыканты.

Если Леди Гага не выграет суд, а Кэти Перри апелляцию, то любой музыкант-неудачник сможет стребовать миллионы со знаменитостей на ровном месте.