"В туалете самый кайф": хитрая Никитюк соблазняет интимным фото

Телеведущая Леся Никитюк поделилась снимком настоящей инста-барышни, и завела соцсети.
Ведущая Леся Никитюк, которая снимает свое шоу ЛеМаршрутка, поделилась горячим фото из женского туалета, вызвав бешеный ажиотаж у подписчиков.
Свой снимок в вечернем платье Никитюк разместила в Instagram, и знатно постебалась над инста-блогершами.
"Ребят, ну фото в туалете...это обязательная акция каждой тёлочки!!! фоткались???", - пишет Никитюк.
На фото она в платье-карандаше похожем сверху на пиджак, и с одним оголенным плечем.
Наряд держится на девушке без бретелек, многообещающе оголяя ее плечи.
При этом платье достаточно облегающее, чтобы демонстрировать стройную фигурку Никитюк.
Отличная внешность и задорные подколки не смогли оставить равнодушными поклонников Никитюк, и они завалили ее комментариями.
"В туалете фоткаться самый кайф,никто не видит))", "Даже в этом же!", "Мда, эта ответственная миссия именно для "тёлочек", "й я тоже зараз піду сфоткаюсь в туалеті", "О да.... У меня на телефоне штук 5 фото в туалете", "Леся, сфоткайся пліз в тубзікє в Житомирі на жд вокзалі", "Хаха это такая мода в девушек в параше фоткатся", "Красотка! Привіт з Хмелтницького", "Крутая Леся. Крутой туалет", - пишут поклонники.
Ранее солистка НеАнгелов Слава Каминская взбудоражила горячими фото с отдыха в бикини.