"В туалете самый кайф": хитрая Никитюк соблазняет интимным фото

Леся Никитюк / Instagram

Ведущая Леся Никитюк, которая снимает свое шоу ЛеМаршрутка, поделилась горячим фото из женского туалета, вызвав бешеный ажиотаж у подписчиков.

Свой снимок в вечернем платье Никитюк разместила в Instagram, и знатно постебалась над инста-блогершами.

"Ребят, ну фото в туалете...это обязательная акция каждой тёлочки!!! фоткались???", - пишет Никитюк.

На фото она в платье-карандаше похожем сверху на пиджак, и с одним оголенным плечем.

Наряд держится на девушке без бретелек, многообещающе оголяя ее плечи.

При этом платье достаточно облегающее, чтобы демонстрировать стройную фигурку Никитюк.

Леся Никитюк / Instagram

Отличная внешность и задорные подколки не смогли оставить равнодушными поклонников Никитюк, и они завалили ее комментариями.

"В туалете фоткаться самый кайф,никто не видит))", "Даже в этом же!", "Мда, эта ответственная миссия именно для "тёлочек", "й я тоже зараз піду сфоткаюсь в туалеті", "О да.... У меня на телефоне штук 5 фото в туалете", "Леся, сфоткайся пліз в тубзікє в Житомирі на жд вокзалі", "Хаха это такая мода в девушек в параше фоткатся", "Красотка! Привіт з Хмелтницького", "Крутая Леся. Крутой туалет", - пишут поклонники.

Ранее солистка НеАнгелов Слава Каминская взбудоражила горячими фото с отдыха в бикини.