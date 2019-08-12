Звезда Вечернего Квартала показала грудь

Вера Кекелия / Instagram

Певица и актриса Вера Кекелия имеет невероятную внешность, и иногда радует поклонников очень красивыми фото.

Новое интимное фото в черно-белом фото Вера Кекелия опубликовала в своем Instagram, засветив шикарный бюст.

"Я одна из тех кто является супер поклонником Nagolovy. И сегодня у них просто замечательный день, все кто мечтал, но не мог позволить себе купить роскошные украшения и наряды, именно сегодня Ваш день", - написала Вера Кекелия.

Она указала, что фотограф Nagolovy и DARE production устроили ей фотосессию. Как оказалось, она проходила на киностудии Довженко. Также Вера опубликовала снимок и в своем Facebook, и он уже распространяется в сети.

Читайте такжеМайли Сайрус бросила мужа и забавляется с любовницей

На снимке Вера позировала без белья в белом платье с огромным декольте, которое не скрывает грудь, а наоборот - еще больше открывает.

Поклонники пришли в восторг от такого откровения и написали Вере комплименты в Instagram.

Вера Кекелия / instagram.com/nagolovy

Напомним, с 2018 года Вера Кекелия стала одной из участниц Женского Квартала в составе студии Квартал 95. ДО этого она принимала участие в шоу Голос України 7 в команде Сергея Бабкина, где не только поменяла свою жизнь, но и познакомилась с будущим мужем Романом Дудой.

В 2019 году она участвовала в нацотборе на Евровидение, но ее обогнала Maruv, которая в итоге не поехала на конкурс, из-за своей любви к гастролям в России.