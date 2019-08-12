Любовница бывшего Ани Лорак оказалась VIP-проституткой

Самия Ахметова / Instagram

Бывший Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу перед викендом засветился с новой горячей брюнеткой, с которой отдыхал на морях. После того, как пользователи соцсетей отошли от первого потрясения, они кинулись искать, кто же эта девушка, и сделали настоящее открытие.

Новую любовницу Мурата Налчаджиоглу Самию Ахметову обнаружили на сайте для VIP-проституток для иностранцев. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал YOBAJUR.

Оказывается, Самия Ахметова принимает заказы с выездом на дом и в гостинницу, и ее расценки таки немаленькие - от 160 до 550 Евро. Причем 160 - это только за полчаса времени.

Читайте такжеБывший Лорак завел новую любовницу: горячие фото с отдыха парочки

Если верить обнаруженной анкете, девушке 23 года, рост 165 см, и вес 50 кг. Причем она гордая обладательница третьего размера бюста, но разговаривает только на русском и английском.

По данным-канала, данную информацию пользователи сети написали Мурату в комментариях в Instagram, а он комментарии удалил и закрыл к ним доступ.

Внимание! Фото 18+

Ранее любовник Ани Лорак выложил в сеть фото с певицей "18+". Как известно, Егор Глеб моложе Лорак на 15 лет.